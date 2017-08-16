İnternetten kartlı alışverişte onay süresi uzatıldı

BDDK, banka kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinin 17 Ağustos'a kadar yapması gereken onay süresini uzattı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, banka kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinin talebinin alınması şartı getirdiklerini ve bankalardan 17 Ağustos'a kadar bunun tamamlanmasını istediklerini hatırlatarak, "e-ticarette herhangi bir yavaşlamaya sebebiyet vermemek için hem bankalarımızın görüşlerini hem de gelen taleplerini aldık ve kurul olarak bu süreyi 31 Aralık 2017'ye kadar uzattık." dedi.