İnternetten alışverişte hedef 35 milyar lira

TOBB E-ticaret Meclis Başkanı Öget Kantarcı, internet üzerinden alışveriş hacminin 17 milyar 500 milyon lira olduğunu belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclis Başkanı ve GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-ticaretin Türkiye'de hızla büyüdüğünü, çoğunlukla 28-32 yaş grubunda görülen internet üzerinden alışveriş eğiliminin giderek farklı yaş gruplarına yayıldığını belirtti.



Tüketicilerin alışverişte, fiyat avantajının yanı sıra hızlı ve kolay olması nedeniyle interneti tercih eder duruma geldiğini ifade eden Kantarcı, "Türkiye'de e-ticaret daha çok ucuz olduğu için tercih edilirken dünyada bu algı değişti, artık avantajlı ve çok kolay olduğu için kullanılıyor. Bu durum Türkiye'de de değişiyor. Ne alacağını bilen biri yaklaşık 8 saniyede internetten alışveriş yapabiliyor. Örneğin köpek mamasının artık internetten alındığını görüyoruz. Bunun nedeni köpek mamasının internette daha ucuz olması değil. Evinize kadar getiriliyor olması." dedi.



İnternetten alışverişte kadınların oranının hızla arttığına dikkati çeken Kantarcı, Gittigidiyor'dan 3 yıl önce alışveriş yapanların yüzde 30'unu kadınlar oluştururken bugün oranın yüzde 40'a çıktığını dile getirdi. Kantarcı, güvenlik mekanizmalarının gelişmesinin de tüketicinin bu platforma ilgisini artırdığına işaret etti.



"GEÇEN YIL YÜZDE 25-30 BANDINDA BÜYÜME YAKALANDI"



İnternet üzerinden perakende ticarette geçen yıl yüzde 25-30 bandında bir büyüme oranı yakaladığını ifade eden Kantarcı, "Türkiye'de perakende e-ticaret hacmi 17 milyar 500 milyon lira seviyesinde. E-ticaretin, toplam perakende sektöründeki payı yüzde 3,5 civarında. Hızlı bir büyüme söz konusu. Bunu yüzde 8'lere ulaştırmak istiyoruz. 2020'de bu hacmin 35 milyar liraya taşınacağını düşünüyoruz. E-ticarette Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesiyiz." diye konuştu.