İnternet reklamlarına "hız" ayarı

İnternet reklamlarında tüketicilerin doğru bilgilendirilmesine yönelik bir dizi düzenlemeye gidildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, doğrudan karşılaştırmalı reklamlarda herhangi bir kişi veya kurumun tanıklığına yer verilemeyecek.



Gıda reklamlarında sağlık beyanı kapsamına giren hususlar karşılaştırmaya konu edilemeyecek.



Karşılaştırmalı reklamlarda, rakiplere ait isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadelerle ticaret unvanı veya işletme adları, 1 Ocak 2018'den itibaren gereken koşulları sağlaması halinde kullanılabilecek.



Elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin reklamlarda, test veya laboratuvar koşullarında geçerli olan internet hızlarına, tüm tüketicilerin ulaşabileceği algısı oluşturulamayacak. Bu koşullarda elde edilen hızların, reklama konu edilmesi halinde, test veya laboratuvar koşullarında geçerli olduğu bilgisi dış ses veya durağan yazı olarak ana vaatte belirtilecek.



İnternet hızının veya kapsama alanının belirtilmesi durumunda, vaat edilen hızın veya kapsama alanının altyapı, coğrafi şartlar, şebeke yoğunluğu, kullanılan cihaz, bina konumu gibi etkenlere bağlı olarak değişebileceği bilgisi ortalama tüketicinin algılayabileceği süre ve biçimde verilecek.



Sunulan hizmette adil kullanım kotası, hız kotası ve benzeri sınırlamaların bulunması durumunda bu husus açıkça belirtilecek.



Öte yandan, reklam verenler, ticari reklamlarında yer alan iddiaların doğruluğunu ispatla yükümlü olacak.



Reklamı yapılan mal veya hizmetlerin satın alınması veya belli sayıda kupon, etiket, kapak ve benzeri unsurların biriktirilmesi suretiyle piyango, ikramiye çekilişi ya da bir yarışmaya katılma hakkı veren pazarlama tekniklerine ilişkin de düzenlemeye gidildi. Bu tür kampanyalarda, promosyon süresinin başlangıç ve bitiş tarihi ile malın teslimi veya hizmetin yerine getirilmesine ilişkin koşullar ya da bu koşulların duyuruluş şekli açıklanacak.