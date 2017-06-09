Inter'de Spalletti dönemi

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Inter, teknik direktörlük görevine Luciano Spalletti'yi getirdi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'den yapılan açıklamada, "Inter, A takım teknik direktörlüğüne Luciano Spalletti'yi getirdiğini memnuniyetle bildirir." ifadesi kullanıldı.



Inter ile 2 yıllık sözleşmeye imza atan İtalyan teknik adamın çarşamba günü basına tanıtılacağı ve takımla ilk idmanına 3 Temmuz'da çıkacağı belirtildi.



İtalyan basınında yer alan haberlerde, Spalletti'nin sezon başına 4 milyon avro kazanacağı iddia edildi.