ABD Senatosunda Suriyeli doktorlar konuştu

Suriye’de görev yapan doktorlar, Amerikalı senatörlere seslenerek, “İnsanlık Halep’te öldü.” ifadesini kullandı.

Suriye’de görev yapan doktorlar, Amerikalı senatörlere seslenerek “İnsanlık Halep’te öldü.” dedi.



ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyeleri, Suriye’de 6. yılına giren iç savaşa ilişkin düzenlediği oturumda Suriye’de görev yapan üç doktoru dinledi.



İsimleri güvenlik gerekçesiyle açıklanmayan doktorlar, Suriyeli Amerikan Medikal Topluluğu (SAMS) adına konuştu.

"ESED REJİMİ VE RUSYA’YA AİT UÇAKLAR HASTANELERİ HEDEF ALIYOR"



Beşşar Esed rejimi ve Rusya’ya ait uçakların sistematik olarak hastaneleri hedef aldığını belirten doktorlar, Rusya’nın Suriye iç savaşına dahil olmasının ardından kendilerine yönelik hava saldırılarının arttığını söyledi.



Halep’te sivillere yönelik saldırıları anlatan ve kendisini Farida olarak tanıtan bir doktor, “Parçalanmış vücut görmek gündelik hayatımızın normallerinden biri haline gelmişti. Parçaları toplayarak birleştirmeye çalışıyorduk ve her yer kan gölü haline gelmişti.” dedi.



Rejim’in saldırılarına karşı uluslarası toplumun sessiz kaldığını belirten doktor, “Benim çalıştığım hastane 22 defa hava saldırısına maruz kaldı. Bu defalarca dile getirilmesine rağmen herhangi bir önlem alınamadı. İnsanlık Halep’te öldü.” ifadesini kullandı.