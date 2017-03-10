İstanbul "İnsanlık Başkenti" seçildi

Uluslararası İnsani Forumu, Türkiye'nin insani yardım konusundaki çalışmalarından dolayı İstanbul'u 2016'nın "İnsanlık Başkenti" seçti.

Farklı ülke, din ve kültürden aktivistler tarafından oluşturulan Uluslararası İnsani Forumunca başlatılan programla her yıl, dünya genelinde insani yardımda bulunan ülke, "İnsanlık Başkenti' seçilecek.



Buna göre İstanbul, çeşitli kriterler dikkate alınarak, Türkiye'nin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı bu unvana layık görülen ilk şehir oldu. Bu kapsamda, TİKA, Türk Kızılayı, AFAD ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle yıl içinde çeşitli programlar gerçekleştirilecek.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Forum İnsanlık Başkenti İstanbul Hazırlık Komitesi Üyesi Yasin Aktay, düzenlenen tanıtım toplantısında, güzel bir uygulama başlattıklarını ve ilk ödülün İstanbul'a verilmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.



Türkiye'nin, insani yardım konusunda dünyanın en önde gelen ülkesi olduğunu dile getiren Aktay, "Türkiye dünyanın en zengin ülkesi değil. Ancak yapılan ölçümlere göre dünyada insani yardımda en önde gelen ülke. Ülkeleri milli hasılaları dikkate alındığında ilk sırada yer alıyor. Türkiye'de çok sayıda ülkeden mülteci bulunuyor. Onları en iyi şekilde ağırlıyoruz." dedi.



Aktay, Türkiye'nin bunu yaparken hiçbir hesabın içinde olmadığını, tamamen insani amaçla bunu yaptığını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Türkiye mülteci konusunda çıtayı çok yüksek bir noktaya koymuş durumda. Sadece devlet yardım yapmıyor. Sivil toplum da bu konuda ciddi yardımlarda, çalışmalarda bulunuyor. Türkiye'nin, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte son 6 yılda yapmış olduğu insani yardım 25 milyar doları bulmuş durumda. Türkiye'de bu yardımlar yapılırken, toplum içindeki insanlar asla rahatsız olmuyor. Batı'daki bazı ülkeleri görüyoruz. Mültecilerden dolayı rahatsızlık duyuyorlar. Ancak bizim insanımız, bırakın en ufak rahatsızlık duymayı, devletinin yanında durarak, hatta bazen devletinin de önüne geçerek, bu yardımlara katkı sunuyor."



İnsani yardımın, Türkiye'nin kültürü haline geldiğini ifade eden Aktay, bunun sadece bugüne özgü olmadığını, bu topraklardaki insanların eskiden beri bu dinine, ırkına bakmadan yardıma ihtiyacı olan herkese elini uzattığını aktardı.



Yasin Aktay, Türkiye'nin bu kadar insani yardım yaparken, bazı odaklar tarafından haksız yere eleştirildiğinin altını çizerek, "Türkiye buna rağmen herkesten daha çok teröre, darbeye maruz kalıyor. Türkiye tüm bunları yaparken, yaşarken, demokratikleşme konusundan kendisini şampiyon gören bazı ülkelerden gerekli desteği alamıyor. Türkiye ayrıca bu yaptıklarının reklamıyla uğraşmıyor." şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE TEK BAŞINA TÜM ÜLKELERDEN FAZLA YARDIM YAPIYOR"



Komite Üyesi Mithat İbrahim de insani yardım yapan ülkeler arasında en önde gelmesine rağmen Türkiye'nin Batı ülkeleri tarafından insan hakları ihlaliyle haksız suçlandığını ve bunun büyük çelişki olduğunu kaydetti.



Aynı ülkelerin yaptığı araştırmalara göre Türkiye'nin, uluslararası insani yardım konusunda dünyanın en önde gelen ülkelerinden olduğunun ortaya çıktığını aktaran İbrahim, "Batı ülkeleri bir tutarsızlık içinde. Yapılan araştırmalara ve bu sonuca göre Türkiye, dünyanın her tarafından gelen 3 milyonu aşkın sığınmacıya kapıları açmış durumda. Bunlardan 300 bin Suriyeli mülteciyi 25 kampta ağırlanıyor. Türkiye'nin bunlara yapmış olduğu yardım 15 milyar doları aşmış durumda. Buna karşılık diğer ülkelerin Türkiye'deki Suriyeli mültecilere yapmış olduğu yardım miktarı 418 milyon dolardır." değerlendirmesini yaptı.



İbrahim, bu durumun, Türkiye'nin bu konuda tüm ülkelerden daha hassas olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Türkiye hala 140 ülkeye insani yardım ulaştırıyor. Sadece son 6 yılda 100 ülkeye 2 milyar dolardan fazla yardım yapıldı. Türkiye ayrıca binlerce öğrenciye burs verip, eğitimlerine katkı sunuyor. Tüm bunları göz önünde bulundurarak, 1453'ten beri iki cihana ışık tutan İstanbul'u 'İnsanlık Başkenti' ilan etmek için bu organizasyonu düzenledik. Bu kapsamda 5 ay boyunca çeşitli etkinlikler yapacağız. Ayrıca, 16-17 Ağustos'ta uluslararası bir konferans düzenleyeceğiz."