İnşallah bunları tekne kazır gibi kazıyacağız

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, TÜRKSOY’un düzenlediği "Türkistan'dan Anadolu'ya İrfan Mektebinin Hocaları" paneline katıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Uluslar Arası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY’un düzenlediği "Türkistan'dan Anadolu'ya İrfan Mektebinin Hocaları" paneline katıldı.



Panelde onur konuğu olarak konuşan Topçu sözlerine bugün Hakkari Şemdinli’de hain terörle mücadelede şehit verdiğimiz 8 yiğidimiz hakkında konuşarak başladı.



Bugün yine bölücü terör örgütün hainleri gül fidanlarımızı al bayrağımıza sardılar. Rabbim her birimizi onların şefaatine nail etsin. Rabbim onları cennetiyle mükâfatlandırsın. Şunu konuşmamın başında belirtmek istiyorum; bu hayasız ve alçak saldırı nerede ve ne şekilde gelirse gelsin, bugüne kadar nasıl karşılık bulduysa yine aynı şekilde karşılık bulacaktır.

Asla bunun bir Kürt-Türkmen savaşı olduğu düşünülmemelidir. Bu mücadele, medeniyetimizin bahadır evlatlarıyla derebeyi medeniyetinin, kahpe Bizans’ın çocuklarının savaşıdır. Bu mücadelede Allah’ın izniyle bunları tekne kazır gibi kazıyacağız.”



"DÜNYAYA MEDENİYET NEDİR ÖĞRETMİŞ BÜYÜK TÜRK MİLLETİ…"



"Dünyaya medeniyet nedir öğretmiş Büyük Türk Milletinin hangi ahlaki temellerde yükseldiğini, konusunda uzman akademisyen ve münevverlerle konu edineceğiniz bu panelin fikir ve kültür hayatımıza çok önemli katkılar sağlayacağına bütün kalbimle inanıyor ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."



"HEP BİRLİKTE TÜRK-İSLAM DÜNYASIYIZ"



“Bugün dünya haritasında ayrı ayrı yerlerde görünsek de aynı kökten, aynı kültürden, aynı tarihten gelen bir bütünüz, kısaca aynı milletteniz biz. Özümüz bir, sözümüz bir, aramızda mesafeler görünse de kıblemiz bir, kitabımız bir, imanımız bir, aynı gök kubbe altında aynı deyişler titretiyor gönül telimizi.Elimize, belimize, dilimize aynı emirle hâkim oluyor, gönül dünyamız aynı kandilin ışığında aydınlanıyor. Dede Korkut da bizimdir, Hoca Ahmet Yesevi de bizimdir, Mahtumkulu Firaki de bizimdir, Genceli Nizami de bizimdir, Hacıbektaş-ı Veli de, Mevlana da, Yunus da bizimdir. Sözümüz, sazımız, tarihimiz, kültürümüz, hikâyemiz birdir bizim. Elhamdülillah Müslümanız. Ne mutlu ki Türk’üz. İşte burada olduğu gibi hep birlikte Türk-İslam dünyasıyız.”



"BİZ BİR OLUNCA…"



“Merhum İsmail Gaspıralı’nın hayal ettiği gibi, hep birlikte işte de bir olacağız, fikirde de bir olacağız, dilde de bir olacağız İnşallah. Olmak zorundayız. Biz bir olunca bir daha Hocalı ve Srebrenitsa gibi soykırımlar olamayacak, biz bir olunca esir Doğu Türkistan hürriyetine kavuşacak, biz bir olunca Filistin, Bağdat, Şam, Halep, Musul, Erbil, Kerkük güvenliğe, adalete, refaha kavuşacak, biz bir olunca 21. Yüzyıl Türk asrı olacak ve bu asırda en gür sada yine İslam’ın sadası olacak.”



"İRFAN GELENEĞİMİZİ EN GÜZEL ŞEKİLDE SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Çok zengin bir kültürel mirasa sahibiz. Bizim ecdadımız maddi ilimlerle birlikte manevi ilimlerde de yükselmeyi başarmıştır. Önümüze ışık tutan nice irfan erlerimiz var. Bütün insanlığın hizmetine sunduğumuz tükenmez ilim ve gönül deryalarımız var. Akılla ve önümüzü aydınlatan irfan erlerinin tavsiyelerine uyarak irfan geleneğimizi en güzel şekliyle sürdürmeye devam edeceğiz.”



"BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİN VERECEĞİ CEVAP 'ŞEDDELİ EŞEKLİK YAPMA, EDEPLİ OL' OLACAKTIR"



Panel çıkışında CHP Sözcüsü Bülent Tezcan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Tekirdağ’da sarf ettiği sözler ile alakalı gazetecilerin sorularını da cevaplayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu; “Cumhurbaşkanlığı makamına ve şahsına yapılan mesnetsiz yalan, iftira ve hakaret yargıya taşındı. Ak Parti yetkilileri de yapılan iftira ve hakarete gerekli cevabı yasal zeminlerde verdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, aynı zamanda da %52 ile ilk defa doğrudan milli irade tarafından seçilmiş Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermiş biri olarak sorunuza vereceğim cevap malum zata karşılık değildir. Çünkü birine cevap vermek için önce lafa, sonra söyleyene bakmak gerekir. Bu yüzden sözüm kamuoyunca bilinen bir tespittir.



Demokrasi tarihimizde ilk defa milletin doğrudan oyu ile; dışardan yedi düvel, içeriden birbirine benzemez 17 partiye rağmen seçilen, 15 Temmuz da küresel emperyal güçlerin piyonu FETÖ’nün alçak darbesine milleti ile birlikte darbe indiren Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başkomutanı ve seçilmiş Cumhurbaşkanına yapılmış hakarete Kürt’ü, Türkmen’i Arap’ı, Zaza’sı, Arnavut’u, Boşnak’ı, Abhaz’ı, Çerkez’i, Alevi’si, Sünni’si ile Büyük Türk Milletinin vereceği cevap ‘biz seni oylarımızla seçtik, tek başına senin iki katından fazla oyla seçilmiş Cumhurbaşkanına şeddeli eşeklik yapamazsın, edepli ve saygılı ol, seçilmiş olduğunu unutma olacaktır.”



2011 yılına kadar kendisinin de temsili siyaset yaptığını hatırlatan Yalçın Topçu ”temsili siyaset yapan arkadaşlara tavsiyem; yapıcı, yol gösterici, sorumlu, sen dili yerine ben dili kullanan, pozitif bir anlayışla muhalif siyaset yapmalarıdır” şeklinde konuştu.



