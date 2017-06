İnşallah Afrika halkları yeniden ayağa kalkar

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "İnşallah Afrika halkları yeniden ayağa kalkar, ekonomik ve siyasi bağımsızlıklarını tam manasıyla kullanırlar ve güçlü bir Afrika kıtası Türkiye gibi barış yanlısı ülkelerin en iyi partnerlerinden birisi olur." dedi.



Kurtulmuş, Kongo Cumhuriyeti Başbakanı Clement Mouamba ile başbakanlık binasında bir araya geldi.



Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından, yerel medya mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, çok faydalı bir görüşme yapıldığını belirterek, Türkiye-Kongo ilişkilerinin bugün daha iyiye gittiğini ifade etti.



Açılışı yapılan Kintele (Brazavil) Uluslararası Konferans Merkezi'nin iki ülke arasındaki karşılıklı iş birliğinin somut bir göstergesi olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönemde her alanda Türkiye-Kongo ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda iki tarafta da iyi niyetli bir kararlılık olduğunu görmekten mutluluk duyuyorum. En kısa süre içerisinde Türkiye-Kongo arasındaki Karma Ekonomik Komisyonun da toplantısını burada yaparız. Böylece Türk iş adamlarının Kongo’da ne tür yatırım imkanları vardır, bunları nasıl değerlendirecekler, karşılıklı olarak kazan kazan prensibi içerisinde Kongo'daki yatırımlara Türk tarafının katkısı nasıl olur, bunları da yerinde görmek mümkün olur." değerlendirmesinde bulundu.







Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Afrika'nın, bu dönemde kendi imkanlarını en iyi şekilde canlandırabilecek bir kıta olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:



"Her türlü imkana sahip olan bir kıta ama maalesef kolonyalizm döneminin vermiş olduğu tahribat ve neokolonizm döneminde bu tahribatın bir şekilde sürdürülmesi, Afrika’nın kaynaklarından, Afrika halklarının yeterince istifade edememesi sonucunu doğurdu. İnşallah Afrika halkları yeniden ayağa kalkar, ekonomik ve siyasi bağımsızlıklarını tam manasıyla kullanırlar ve güçlü bir Afrika kıtası Türkiye gibi barış yanlısı ülkelerin en iyi partnerlerinden birisi olur."



Kurtulmuş, Türk iş adamları tarafından inşa edilmesi planlanan Kongo hükümet binası konusundaki soru üzerine, iki taraftaki heyetlerin teknik olarak görüşmelerinin bugün tamamlandığını, arsa tahsisinin ardından en kısa süre içinde bu inşaata başlanabileceğini bildirdi.



Konferans merkezinin bir sene içerisinde tamamlandığını anımsatan Kurtulmuş, aynı şekilde hükümet binasının yapılmasının da mümkün olabileceğini sözlerine ekledi.



BÜYÜK PROJELER BAKANI İLE GÖRÜŞME



Kurtulmuş, Kintele (Brazavil) Uluslararası Konferans Merkezi'nde, Büyük Projeler Bakanı Jean Jacques Bouya ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.



Kurtulmuş, görüşmede Bouya’ya, Türkiye ile Kongo arasındaki her türlü iş birliğine açık olduklarını belirtti.