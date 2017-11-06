İnhisar narında hasat heyecanı

Orta Sakarya Vadisi'nde yer alan ve mikroklima iklimi sayesinde deve dişi tatlı nar üretiminin yoğun olduğu İnhisar ilçesinde hasat başladı.

Deve dişi tatlı narıyla meşhur Bilecik'in İnhisar ilçesinde hasat başladı.



Genellikle sonbahar mevsiminde hasadına başlanan ve yılda 10 bin ton üretimi yapılan İnhisar narı, daha çok eylül-kasım aylarında tüketiliyor.



Bölgede daha çok lokum ve meyve suyu yapımında değerlendirilen nar, İstanbul, Ankara, Bursa ve Kütahya gibi illerdeki tüccarlara pazarlanıyor.



Nar üretiminin yoğun olduğu Yakacık köyünün muhtarı Hüseyin Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2005 yılına kadar bölgede aşırı nar üretimi olduğunu söyledi. Bunun da fiyatların düşmesine yol açtığını belirten Yıldırım, "Nardan umudunu yitirenler seracılığa yöneldi. Fiyatlar tutmadı ama üretici yine de ümidini yitirmiyor. Çoluk çocuk ailesiyle geliyor, ne toplayabilirse hava şartlarına göre toplayıp gidiyor." diye konuştu.



Küçük yaştan bu yana bu işleri yaptığını kaydeden 83 yaşındaki üretici Mustafa Sakarya, "Yaptığımız işin karşılığını alamıyoruz. Şu anda kilogramı bir liraya malı zorla veriyoruz. Eskiden çok bereketliydi, çok iyi para yapıyordu. İnhisar'dan narımız tüm ülkeye yayılmıştır. Tadı ve lezzeti bilinir." dedi.



Üretici Barış Erol ise 6 yıldır fiyat nedeniyle narda sıkıntı çektiklerini dile getirdi. Erol, "Fiyatı 1-1,20 lira arasında zorluyoruz. Bu bizi kurtarmıyor, masraflarımıza ancak yetiyor. Narımız kimya, kozmetik sanayide kullanılıyor. Antioksidan faydası var. Yediğiniz zaman kolay kolay hasta olmazsınız." ifadesini kullandı.