Şimdiden sizi özledik

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'nin AB'den ayrılma (Brexit) sürecini başlatmasının hem Brüksel hem de Londra için üzücü olduğunu belirterek, "Başka ne söyleyebilirim? Şimdiden sizi özledik." dedi.

İngiltere’nin AB Daimi Temsilcisi Tim Barrow, Başbakan Theresa May imzalı, birlikten ayrılmayı düzenleyen Lizbon Anlaşmasının 50. maddesini işleten mektubu, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a yerel saatle 13.20'de verdi. Tusk da, mektubu almasının ardından gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.



"BUGÜN NE BRÜKSEL NE DE LONDRA İÇİN MUTLU BİR GÜN"



İngiltere Başbakanı Theresa May imzalı 6 sayfalık mektubu gazetecilere gösteren Tusk, "Bugün ne AB ne de Londra için mutlu bir günmüş gibi davranmaya hiç sebep yok." diye konuştu. Referandumda AB üyeliğine hayır oyu kullanan İngilizler dahil birçok Avrupalı'nın ayrılmayı istemediğini kaydeden Tusk, "Kendi payıma, bugün mutluymuşum gibi davranmayacağım." ifadesini kullandı.



"HER ZAMANKİNDEN DAHA KARARLIYIZ"



Brexit'in bazı olumlu yanları da olduğunu söyleyen Tusk, geriye kalan 27 üyenin birlik konusunda her zamanınkinden daha kararlı olduğunu, bunun AB'nin kuruluşunun 60. yıl dönümü dolaysıyla Roma'da imzalanan bildiriyle açıkça görüldüğünü dile getirdi. 27 üyenin, zorlu Brexit müzakereleri sırasında kararlı ve birlik içinde kalmayı sürdüreceğini vurgulayan Tusk, "Bu, 27 üyenin çıkarını korumak için hem benim hem de AB Komisyonunun güçlü bir yetkiye sahip olduğu anlamına geliyor." şeklinde konuştu.



"ŞİMDİDEN SİZİ ÖZLEDİK"



Süreçte kazanılacak bir şey olmadığını belirten Tusk, "Hedefimiz açık: AB vatandaşları, işletmeleri ve üye ülkelerine olacak maliyeti en aza indirmek. Bunu başarmak için her türlü araca sahibiz." değerlendirmesini yaptı.



BREXİT MEKTUBU AB'YE ULAŞTI



Brexit süreci tamamlanana kadar AB kanunlarının İngiltere'yi kapsamaya devam edeceğinin altını çizen Tusk, kısa süren açıklamasını, "Başka ne söyleyebilirim? Şimdiden sizi özledik." sözleriyle tamamladı.



"MÜZAKERELERDE AB, BİR BÜTÜN OLARAK HAREKET EDECEK"



Tusk'un konuşmasının ardından AB Konseyinden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılacak olmasından üzüntü duyuyoruz. Ancak, takip etmek zorunda olduğumuz bu süreç için hazırız." ifadesi kullanıldı.



Sonraki aşamada müzakere sürecinin başlayacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bu müzakerelerde AB, bir bütün olarak hareket edecek ve çıkarlarını koruyacak. İlk önceliğimiz, Birleşik Krallık'ın kararının vatandaşlarımız, işletmelerimiz ve üye devletlerimiz için yol açtığı belirsizliği en aza indirmek olacak. Bu nedenle, düzenli bir ayrılma için tüm önemli düzenlemelere odaklanarak (sürece) başlayacağız. Bu görüşmelere yapıcı yaklaşacağız ve bir anlaşmaya varmaya çalışacağız. Gelecekte Birleşik Krallık'ı yakın bir ortak olarak görmeyi istiyoruz."



YOL HARİTASI CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK



AB Konseyi Başkanı Tusk, cuma günü AB'nin Brexit yol haritasının taslağını açıklayacak. Taslağın, 29 Nisan'da yapılacak, İngiltere'nin temsil edilmeyeceği AB liderleri zirvesinde kabul edilmesi durumunda, müzakerelere geçilecek. Müzakerelerin iki yıl sürmesi bekleniyor.



İNGİLTERE, 44 YIL ÖNCE ÜYE OLMUŞTU



Birleşik Krallık'ta 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda halkın yüzde 52'si AB'den ayrılma yönünde oy kullanmıştı. Geçen süre zarfında, AB sık sık İngiltere yönetiminden 50. maddeyi bir an önce işletmesini istemişti. İngiltere, 1973 yılında birliğe katılmıştı.