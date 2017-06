İngiltere'ye 'her zaman yanınızdayız' mesajı

Londra'daki terör saldırısına Avrupalı diğer ülkelerden tepki yağdı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, terörizmle mücadelede Almanya’nın İngiltere’nin yanında olduğunu belirtti.



Merkel, yaptığı yazılı açıklamada, dün akşam Londra’da düzenlenen saldırıdan üzüntü ve şaşkınlık içinde haberdar olduğunu bildirdi.



İngiliz dostlarıyla ve Londra’daki tüm insanlarla dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Merkel, "Terörizmin her türlüsüne karşı mücadelede sağlam ve kararlı bir şekilde İngiltere'nin yanındayız." ifadesini kullandı.



Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de saldırıda hayatını kaybedenlerin ve onların ailelerin yanında olduklarını belirterek yaralılara acil şifalar diledi.



"İngiltere’yi bir kez daha terör vurdu. Saldırı bir kez daha sadece eğlenceli bir akşam geçirmek isteyen insanlara yönelikti. Biz İngiliz dostlarımızın yanındayız ve geri çekilmeyeceğiz" diyen Gabriel, henüz olayın arka planının tam olarak bilinmediğini ancak bu tür acımasız ve sinsi suçların gerekçesinin olamayacağını kaydetti.



Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic de ülkesinin terörle mücadelede İngiltere'nin yanında olduğunu belirtti.



Kitarovic, başkent Zagreb'de basına yaptığı açıklamada, Londra'da dün akşam düzenlenen terör saldırısından derin üzüntü duyduğunu ifade ederek "Sadece Avrupa'ya değil, terör saldırılarından etkilenen her ülkeye karşı üzüntü duyuyorum ancak artık üzüntü duymaktan öte terörle mücadelede somut bir adım atılmalı." dedi.



AGİT tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avusturya Dışişleri Bakanı ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı Sebastian Kurz ve AGİT Genel Sekreteri Lamberto Zannier’in, Londra’da sivillere yönelik terör saldırısını kınayarak terör kurbanlarının ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunduğu kaydedildi.



Açıklamada, Kurz’un şu ifadelerine yer verildi:



"Cumartesi akşam gezmeye çıkan sivillere yönelik bu saldırıyı en sert şekilde kınıyorum. Bu saldırı toplumumuzda korku yaymayı hedefliyor. Açık toplumumuzu, yaşam tarzımızı ve ortak değerlerimizi korumak için birlikte hareket ederek uluslararası iş birliği içerisinde şiddet ve terörün her türlüsüyle mücadele edeceğiz.”



Açıklamada, Genel Sekreter Zannier’in, “Londra’daki terör saldırısı beni derinden sarstı. Ancak teröristlerin arzusunun aksine bizler birlik olup, terör ve şiddetin her türlüsü ile mücadele etmek zorundayız. AGİT bu ortak mücadele için gücünü sarf etmekten geri durmaz.” değerlendirmesi yer aldı.