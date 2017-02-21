İngiltere'den Rusya'ya suçlama! Avrupa'yı istikrarsızlaştırıyor

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, Rusya'yı Avrupa'nın birçok ülkesindeki eylemleri nedeniyle Avrupa'daki istikrarı bozmakla suçladı.

Rycroft, BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna'daki krizin ve Avrupa'nın güvenliğinin ele alındığı toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik eleştirilerde bulundu.



Matthew Rycroft, "Rusya, Avrupa'nın birçok ülkesindeki eylemleriyle Avrupa'nın istikrarını bozuyor, NATO'nun istikrarınını bozmak ve birliği zayıflatmak istiyor." dedi.



Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiğini ve Ukrayna'nın doğusunda bir "terörist ayaklanmasını" desteklediğini ifade eden Rycroft, "Rusya rotasını değiştirirse Rusya ile NATO arasında ve Rusya ile Avrupa arasında yeni ve üretken bir ilişki mümkün." diye ekledi.



- ABD'DEN NATO'YA DESTEK



ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise BMGK'da yaptığı konuşmada, NATO'nun "tarihteki en güçlü ittifak" olduğunu ve "ABD'nin Avrupa'daki ittifaklarına bağlı kalacağını" söyledi.



ABD'nin NATO'yu "daha etkili" bir birlik haline getirmek için çalıştığını belirten Haley, Avrupalı müttefiklerle olan siyasi farklılıklarının ABD'nin Avrupa'daki ittifaklarına bağlı kalmayacağı şeklinde yorumlanmaması gerektiğine dikkati çekti.



Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Lamberto Zannier ise BMGK'daki görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında Ukrayna ve çevresindeki krizin Avrupa'nın güvenliğini de tehlikeye attığı uyarısında bulundu.



Zannier, "Ukrayna ve çevresinde yaşanan kriz, Avrupa'daki gerilimin ana kaynağı olmayı sürdürüyor." dedi.



Ukrayna'nın doğusunda artan terör olayları, radikalleşmenin siviller üzerindeki etkisinin de her geçen gün arttığına ve insani durumun kötüye gittiğine dikkati çeken Zannier, uluslararası topluma krizin çözümü için taraflar üzerinde baskıyı artırması çağrısında bulundu.