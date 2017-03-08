Abbas İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson ile bir araya geldi

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ramallah'ta İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson ile bir araya geldi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ı kabul ettiği bildirildi.



Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Ramallah kentinde gerçekleşen görüşmede Abbas, İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'a Filistin'deki son gelişmeler hakkında belgi verdi.



Abbas, "Filistin yönetimi, iki devletli çözüm ve 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören uluslararası kararlar ile Arap Barış Girişimi temeline dayanan barış sürecine bağlılığını sürdürüyor." dedi.



Yahudi yerleşim yerlerinin meşruiyetinin olmadığına dikkati çeken Abbas, "İsrail, barış sürecine fırsat tanımak istiyorsa Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği suikast, baskın ve gözaltılara son vermesi gerekir." diye konuştu.



Johnson da Filistin topraklarında inşa edilen Yahudi yerleşim birimlerinin meşru olmadığını yineleyerek ülkesinin Filistin-İsrail sorununun bitmesi için iki devletli çözüme tam destek verdiğini kaydetti.