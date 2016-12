İngiltere'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu

İngiltere Başbakanı May, İstanbul'daki terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak taziyelerini iletti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, İstanbul'daki terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı arayarak taziyelerini iletti.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre May, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, Türk halkının acılarını paylaştığını belirterek, menfur saldırıda şehit düşenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.



May, saldırıdan derin üzüntü duyduklarını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve onun şahsında tüm Türk halkına taziyelerini iletti.

Kaynak: AA