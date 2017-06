May: Terörle mücadele konusundaki kararlılığımız aynı olmalı

İngiltere Başbakanı May, Londra'daki İslamofobik terör saldırısına ilişkin, "Bu saldırının sorumlusu kim olursa olsun, bu kişilerle mücadele konusundaki kararlılığımız aynı olmalı." dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Londra'daki İslamofobik terör saldırısına ilişkin, "Bu saldırı, terör, aşırılık ve nefretin birçok şekli olabileceğine yönelik acı ve mide bulandırıcı bir hatırlatma oldu." dedi.



May, Kraliçe 2. Elizabeth’in yeni yasama yılını açmasının ardından parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, Londra'da önceki gün yaşanan İslamofobik terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Kentin kuzeyindeki Finsbury Park semtinde yaşanan saldırının hedefinin Müslümanlar olduğunun altını çizen May, "Bu saldırı, terör, aşırılık ve nefretin birçok şekli olabileceğine yönelik acı ve mide bulandırıcı bir hatırlatma oldu. Sorumlusu kim olursa olsun, bu kişilerle mücadele konusundaki kararlılığımız aynı olmalı." diye konuştu.



KUTSAL AYDA İBADETHANELERİNDEN ÇIKAN CEMAAT HEDEF ALINDI



May, saldırıda "kutsal ayda ibadethanelerinden çıkan cemaatin hedef alındığını" vurguladı.



Başbakan May, kentte geçen hafta 24 katlı sosyal konutta yaşanan yangınla ilgili olarak da kamuoyundan özür diledi.



May, 79 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin evsiz kaldığı yangının ardından devletin mağdurlara yardım konusunda başarısız olduğunu itiraf ederek, "Yangının sonrasındaki ilk saatlerde ailelere verilen destek yeterli değildi. İnsanlar, eşyaları olmadan, başlarını sokacakları bir evleri olmadan, ne yaşandığına, ne yapmaları gerektiğine, nereden yardım alacaklarına dair temel bilgi sahibi olamadan öylece kalakaldılar." diye konuştu.



İnsanlara, devlete en fazla ihtiyaç duydukları anda yardım edilemediğinin altını çizen May, "Bu, yerel ve ulusal seviyede, devletin başarısızlığıydı. Başbakan olarak, bu başarısızlıktan dolayı özür dilerim." ifadesini kullandı.



PRENS CHARLES FİNSBURY PARK'I ZİYARET ETTİ



Öte yandan İngiltere Veliaht Prensi Charles da Finsbury Park'taki saldırının gerçekleştiği bölgeyi ziyaret etti. Olay yerini inceleyen Charles, saldırganı linç edilmekten kurtaran imam Muhammed Mahmud ile de görüştü.



Pazar günü gece yarısından sonra yaşanan terör saldırısında Darren Osborne adlı 48 yaşındaki İngiliz, kullandığı kiralık kamyoneti teravih namazından çıkan cemaatin üzerine sürmüştü. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralanmıştı.



Londra'da bu ay başında ve mart ayında da benzer araçlı ve bıçaklı saldırılar yaşanmıştı. Geçen ay da Manchester'daki bir konserin çıkışında bombalı saldırı meydana gelmişti.



Londra'da Kensington Belediyesine ait 127 daireli sosyal konutta çıkan yangında da en az 79 kişi hayatını kaybetmişti.