İngiltere'deki saldırıların ardından islamofobik olaylarda ciddi artış

İngiltere'nin başkenti Londra ve kuzeyindeki Manchester kentinde yaşanan iki terör saldırısının ardından ülke genelinde Müslümanları hedef alan nefret olaylarında önemli artış kaydedildi.

Müslümanlara yönelik saldırıları takip eden "Tell Mama" grubunun son verilere göre, 22 Mayıs'ta Manchester'da bir konserin bitiminde düzenlenen bombalı saldırının ardından 23-31 Mayıs haftasında islamofobik nefret suçları, önceki haftaya oranla yüzde 464 arttı.



Hükümet destekli Tell Mama Direktörü Fiyaz Mughal, Manchester Arena Konser Salonu'ndaki saldırı öncesindeki 15-21 Mayıs haftasında ülke genelinde 25 İslamofobik nefret suçu işlendiğini, saldırıyı takip eden 23-31 Mayıs haftasında ise bu tür saldırıların sayısının 141'e çıktığını aktardı.







Tell Mama verilerine göre, söz konusu nefret olaylarının 56'sı internet ortamında yaşandı. Sokaktaki saldırıların ise 26'sı Manchester'da, 15'i başkent Londra'da kayıtlara geçti.



Mughal şöyle konuştu:



"Bu rakamlar, bize tam tabloyu vermiyor. Gerçek şu ki, bu artış, Manchester'daki gibi büyük çaplı terör saldırılarından sonra daha fazla Müslüman karşıtı nefret olayının gerçekleştiğini gösteriyor. Ayrıca Manchester'da 2011'de çalışmaya başladığımızdan bu yana kentte İslamofobik nefret suçlarının en yüksek rakama ulaştığı net. Bunun sebebi, terörizmin menfur acımasızlığı sonucu küçük yaştaki çocukların kasıtlı olarak öldürülmesi ve yaralananlardan birçoğunun halen yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyması olabilir."



"SUÇU YETKİLİLERE BİLDİRİN"



Ay başında Londra'nın merkezindeki Londra Köprüsü'nde düzenlenen bombalı ve bıçaklı saldırının ardından kentte günlük olarak işlenen İslamofobik nefret suçları yüzde 471 arttı.



Londra Belediyesi verilerine göre, 2017 itibariyle kentte günde ortalama 3,5 islamofobik nefret suçu işlenirken, saldırının ardından ise bu oran ortalama 20'ye çıktı.



Müslüman toplum ile Müslüman olmayanlar arasındaki iletişimin kuvvetlendirilmesi için çalışmalarda bulunan Islamix kuruluşunun Direktörü Muhammed Khaliel, "Başörtüsü kullanan Müslüman kadınlar, bu saldırıların asıl yükünü taşıyan sessiz kurbanlar. Müslüman kadınlara ve diğerlerine her zaman 'suçu yetkililere bildirin' diyorum." ifadelerini kullandı.