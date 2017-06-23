İngiltere'deki AB kuruluşlarının taşınma kararı ertelendi

AB'de İngiltere birlikten ayrıldıktan sonra, Londra'da yerleşik AB kuruluşlarının nereye taşınacağı konusu kasım ayında kararlaştırılacak.

Avrupa Birliği'nde (AB) İngiltere birlikten ayrıldıktan sonra (Brexit), Londra'da yerleşik AB kuruluşlarının nereye taşınacağı konusunun kasım ayında kararlaştırılacağı bildirdi.



Brüksel’de ilk günü sona eren AB Lider Zirvesi'nin ardından Twitter hesabından açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB'nin 27 üyesinin merkezi Londra'da olan Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) ve Avrupa İlaç Ajansının (EMA) hangi ülkeye taşınacağı kararının beklentinin aksine bu zirvede verilmeyeceğini açıkladı.



Toplamda binden fazla çalışanı bulunan kuruluşlara ev sahipliği yapmak isteyen aday ülkelerin 31 Temmuz'a kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. Başvuruların ardından AB Komisyonu belirlenen kriterlere göre eylülde aday ülkelerin başvurularını değerlendirecek. Kasım ayında ise 27 üye ülke, kurumların hangi ülkelere taşınacağına yönelik oylama yapacak.



Kurumlara ev sahipliği yapmak istediğini açıklayan ülkeler arasında Fransa, Almanya, İspanya, Danimarka, İrlanda, Romanya ve Lüksemburg bulunuyor. Diğer yandan AB'ye 2004 yılından sonra üye olan Doğu Avrupa ülkeleri kendilerinin çok az sayıda AB kuruluşuna ev sahipliği yaptığını, bu nedenle bankacılık ve ilaç düzenlemeleri yapan iki kuruluşun bu ülkelere taşınması gerektiğini savunuyor.



AB yetkilileri, kuruluşların hangi ülkeye taşınacağı kararını "objektif" kriterlere dayandıracağını, bu çerçevede söz konusu ülkenin kuruluşların Brexit sonrasında faaliyetlerine rahatça devam edebilmelerine imkan sağlayacak şartlara sahip olup olmadığına bakılacağını açıkladı.



Fransa ve Almanya iki kuruluşa birden ev sahipliği yapmak istediğini belirtse de AB yetkilileri iki kurumun aynı şehre taşınmayacağını kaydetti.