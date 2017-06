İngiltere'de yeni kabine oluşturuldu

Birleşik Krallık'ta geçen perşembe günü yapılan erken genel seçimin ardından Muhafazakar Parti lideri ve Başbakan Theresa May, yeni kabineyi oluşturdu.

Sandıktan çıkardığı 318 milletvekiliyle tek başına hükümet kurmak için gerekli sayıya erişemeyen ve azınlık hükümeti kurmak için çalışmalarda bulunan May'in yeni kabinesinde yer alacak kişiler İngiltere Başbakanlığı tarafından açıklandı.



Yeni kabinede, birçok bakanın seçim öncesindeki pozisyonlarını koruduğu görülürken, İngiliz basını tarafından "May'in dostu ve yakın ortağı" olarak tanımlanan Çalışma ve Emeklilik Bakanı Damian Green, Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi. Muhafazakar Parti iktidarında 2010-2016 yıllarında kabinede çeşitli görevlerde bulunan Michael Gove'un da Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığına getirilerek kabineye tekrar dahil olduğu dikkati çekti.



Kabinede yer alacak Muhafazakar Partili bakanların isimleri şöyle:



Başbakan Theresa May



Başbakan Yardımcısı Damian Green



Maliye Bakanı Philip Hammond



İçişleri Bakanı Amber Rudd



Dışişleri Bakanı Boris Johnson



Savunma Bakanı Michael Fallon



Brexit Bakanı David Davis



Sağlık Bakanı Jeremy Hunt



Adalet Bakanı David Lidington



Eğitim Bakanı ve Kadın ve Eşitlikler Bakanı Justine Greening



Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox



İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Greg Clark



Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanı Michael Gove



Ulaştırma Bakanı Chris Grayling



Toplumlar ve Yerel Yönetimler Bakanı Sajid Javid



Uluslararası Kalkınma Bakanı Priti Patel



Çalışma ve Emeklilik Bakanı David Gauke



Kültür, Medya ve Spor Bakanı Karen Bradley



İskoçya Bakanı David Mundell



Galler Bakanı Alun Cairns



Kuzey İrlanda Bakanı James Brokenshire



Avam Kamarası lideri Andrea Leadsom



Lordlar Kamarası lideri Barones Natalie Evans



Parti içerisinde liderliğin kararları doğrultusunda hareket edilmesini kontrol eden "Chief Whip" Gavin Williamson

"Sosyal konulara odaklı çalışma yürütecek"



Kabinenin tamamlandığının açıklanmasını takiben İngiliz basınına konuşan Başbakan Theresa May, hükümetinin sosyal konulara odaklı çalışma yürüteceğini bildirdi. Brüksel ile yapılacak Brexit müzakerelerinin haftaya başlayacağını hatırlatan May, hükümetinin ayrıca başarılı bir Brexit'i halka sunacağını dile getirdi.