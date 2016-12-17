İngiltere'de müslümanlara yönelik şiddet

İngiliz polisi, tesettürlü bir kadını yerde sürükleyen 17 ve 19 yaşında 2 kişiyi arıyor.

Londra’nın doğusunda yer alan Chingford’da tesettürlü bir kadını yere düşürüp sürükleyen 2 kişi aranıyor.



İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard, 17 ve 19 yaşında olduğu belirlenen beyaz saldırganların yakalanması için çalışma başlattığını açıkladı.



Kimliği açıklanmayan mağdur kadının 20’li yaşlarda olduğu ve saldırı sırasında yalnız olduğu bildirildi.



Polisten yapılan açıklamada, çarşamba günü gerçekleşen olayda siyah giyinmiş saldırganların önce kadının başörtüsünü çıkarmaya çalıştığı, sonra yere itip sürüklediği belirtildi.



Mağdur kadının polisi aramadan önce 20 dakika kadar yerde kaldığı, sonra yakındaki bir Türk restoranına sığındığı ve restoran personelinin kadına yardım ettiği aktarıldı.



- "MÜSLÜMAN ÖLDÜRMEK İSTİYORUM" DİYE BAĞIRARAK DOLAŞIYORLAR



Hafta başında da Londra’da bir tren istasyonunda "Müslüman öldürmek istiyorum." diye bağıran saldırgan, bir Müslüman'ı bıçakla yaralamıştı. Saldırıda göğsünden ve gözünden yaralanan Muhammed Askar'ın görme yetisinde kayıp olabileceğinden endişe edilirken polis olayın "terör saldırısı olarak görülmediğini" açıklamıştı.



İngiltere'de Müslümanlara yönelik saldırıları izleyen hükümet destekli Tell Mama, bu saldırılarda başlıca hedefin kadınlar olduğunu ifade ediyor.



Bir diğer hedefin de Müslümanlara ait merkezler olduğunu vurgulayan Tell Mama, geçen ay yayımladığı raporda son 3,5 yılda 100'den fazla cami ve İslami kuruluşun Müslüman karşıtı saldırıların hedefi olduğunu açıklamıştı.



Ülkede 23 Haziran'da yapılan Avrupa Birliği referandumunun ardından aşırı sağcı kişi ve örgütlerce gerçekleştirilen yabancı karşıtı saldırılarda da artış görülmüştü.



İçişleri Bakanlığı, adı haziran ayında İşçi Partili kadın milletvekili Jo Cox'un öldürülmesine karışan neo-Nazi "Ulusal Eylem" (National Action) adlı örgütü terör listesine alacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA