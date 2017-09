İngiltere'de terör tehdit seviyesi en üst basamağa yükseltildi

İngiltere Başbakanı May, Londra metrosunda bugün yaşanan bombalı terör saldırısının ardından, ülkedeki terör tehdit seviyesinin en üst basamak olan “kritik”e çıkarıldığını açıkladı.

May, tehdit seviyesini “ciddi”den “kritik”e çıkarma kararının iç istihbarat servisi MI5 bünyesindeki Ortak Terör Analiz Merkezinin (JTAC) tavsiyesiyle alındığını kaydetti.



İngiltere’de terör tehdidi 5 basamakta değerlendiriliyor. "Kritik" seviyesi, her an bir terör saldırısı olabileceğine dair somut bir istihbaratın olduğu anlamına gelirken "ciddi" seviyesi, böyle bir istihbarat olmamakla birlikte saldırının kuvvetle muhtemel görüldüğünü gösteriyor.