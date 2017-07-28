İngiltere Türkiye uçuşlarındaki kısıtlamasını kısmen kaldırdı

İngiliz hükümeti, Sabiha Gökçen Havalimanından bu ülkeye uçuşlardaki elektronik cihaz taşımaya dönük kısıtlamaları kaldırdı.

İngiliz Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, alınan ilave güvenlik tedbirlerinin incelenmesinin ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından İngiltere’ye yapılan uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlamalarının kaldırıldığı bildirildi.



İstanbul Atatürk Havalimanı, İzmir, Bodrum, Antalya ve Dalaman'daki havalimanlarında ise kısıtlamaların süreceği ve yapılacak incelemelerden sonra adım adım kaldırılacağı ifade edildi.



Türkiye dahil 6 ülkeden İngiltere’ye doğrudan yapılan uçuşlarda yolcuların bazı elektronik cihazları kabine alması mart ayında yasaklanmıştı.



Buna göre, bu ülkelerden İngiltere’ye yapılacak uçuşlarda yolcular kabin içerisine uzunluğu 16, genişliği 9,3 ve derinliği de 1,5 santimetreden fazla olan herhangi bir tür elektronik cihazı alamıyor.