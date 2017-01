İngiltere Trump'ın göçmen kararına karşı harekete geçti

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı Müslüman ülkeler için getirdiği giriş yasağından etkilenen İngiliz vatandaşlarının durumuyla ilgili olarak ABD mercileri nezdinde girişimde bulunulması talimatı verdi.

İngiliz hükümeti, Trump’ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklama kararından çifte vatandaşlık sahibi veya başka ülkelerde doğmuş İngiliz vatandaşlarının etkilenmemesi için girişim başlattı.



İngiliz basınının başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre May, Dışişleri Bakanı Boris Johnson’a ve İçişleri Bakanı Amber Rudd’a ABD’li mevkidaşlarıyla konuyla ilgili olarak temasa geçmeleri talimatı verdi.



Dışişleri Bakanı Johnson da Trump’ın kararını sosyal medya hesabında yayımladığı mesajla eleştirerek, "İngiliz vatandaşlarının haklarını içeride ve dışarıda koruyacağız. (İnsanları) Milliyetleri nedeniyle damgalamak yanlış ve bölücüdür." ifadelerini kullandı.



İktidardaki Muhafazakar Parti'nin Irak doğumlu milletvekili Nadhim Zahawi ile Somali doğumlu Olimpiyat şampiyonu atlet Sir Mo Farah başta olmak üzere pek çok sayıda İngiliz vatandaşının ABD'nin getirdiği seyahat yasağından etkilenebileceği belirtiliyor.



- TRUMP'A KARŞI 600 BİN İMZA



Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, Müslüman ülkelerin vatandaşlarına yönelik yasak kaldırılana kadar Trump’ın İngiltere’ye yapacağı devlet ziyaretine izin verilmemesi çağrısı yaparken, İngiliz parlamentosunun internet sitesinde ziyaretin önlenmesi için açılan kampanyada yaklaşık 600 bin imza toplandı.



İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD’ye yaptığı resmi ziyaret sırasında Trump’a Kraliçe 2. Elizabeth’in resmi davetini iletmişti. Trump’ın da daveti kabul ettiği ve bu yıl içinde İngiltere’ye bir devlet ziyaretinde bulunacağı açıklanmıştı.



Trump’ın adaylık sürecinde de 500 binden fazla kişinin imza attığı bir dilekçeyle İngiltere’ye girişinin yasaklanması talep edilmişti. Dilekçe İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında tartışılmış ancak daha sonra yasaklama konusunda herhangi bir adım atılmamıştı.



- HÜKÜMET ELEŞTİRİLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ



İngiliz hükümeti dün gece yayımladığı yazılı açıklamayla, ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı Müslüman ülkeler için getirdiği ABD’ye giriş yasağınının İngiliz vatandaşlarını etkilemesi halinde resmi girişimlerde bulunulacağını duyurmuştu.



Başbakan Theresa May’in Trump ile bu konuda aynı görüşte olmadığı belirtilen açıklamada, ABD yönetiminin konuyla ilgili yasal düzenlemesinin özellikle İngiliz vatandaşları için muhtemel etkileri bakımından incelendiği vurgulanmıştı. Açıklamada, "Eğer İngiliz vatandaşları etkilenirse, ABD hükümetine bu konuda resmi şikayetimizi ileteceğimiz açıktır." ifadeleri kullanılmıştı.



Cuma günü Trump’la görüşen May, ABD’nin yeni başkanıyla bir araya gelen ilk lider olmuştu. İngiliz kamuoyunda ve basınında May, Trump’ın açıklanan politikalarına net tepki göstermediği için eleştirilmişti.



ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini askıya alan ve Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararnamenin cuma günü yürürlüğe girmesinin ardından New York'ta John F. Kennedy Havalimanı'nda iki Irak vatandaşı gözaltına alınmıştı.



ABD'de bir federal mahkeme 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan başkanlık kararnamesini geçici süreyle askıya alarak, havalimanlarında gözaltına alınanların sınır dışı edilmemesine karar vermişti.