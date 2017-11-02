İngiltere Savunma Bakanı Fallon istifa etti

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, görevinden istifa ettiğini duyurdu.



Fallon, İngiltere Başbakanı Theresa May'e istifa dilekçesini sundu.



Dilekçesinde Fallon, "Son günlerde, benim de daha önceden yaptığım davranışlar da dahil olmak üzere bazı milletvekilleri hakkında birkaç iddia öne sürüldü. Bunların birçoğu yanlış ancak geçmişte, temsil etmekten onur duyduğum Silahlı Kuvvetlerde talep ettiğimiz yüksek standartların altına düştüğümü kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.



Başbakan May de Fallon'un istifasını kabul ettiğini duyurarak hizmetlerinden dolayı Fallon'a teşekkürlerini iletti.



Fallon'un istifası, dün The Sun gazetesinin manşetine taşınan, kabinedeki 6 bakanın isminin karıştığı cinsel taciz iddialarına ilişkin haberin ardından geldi. Haberde, 15 yıl önce yaşanılan olayda Fallon'un, katıldığı bir yemekte ellerini defalarca bir kadın radyo sunucusunun dizlerine koyduğunu itiraf ettiği belirtilmişti.



Fallon, habere ilişkin yaptığı açıklamada, radyo sunucusu Julia Hartley-Brewer'in dizlerine dokunduğunu ve bunun hemen ardından özür dilediğini kaydetmişti.



Gazetedeki haberin ardından radyo sunucusu Hartley-Brewer de yaptığı açıklamada, olayın 2002'de yaşandığını ve bundan dolayı da "kimsenin üzüntü ya da sıkıntı yaşamadığını" vurgulamıştı. Kendisini cinsel taciz kurbanı olarak görmediğinin altını çizen Hartley-Brewer, bakanın elini sürekli dizlerine koymasının ardından "Sakince ve kibarca ona bir daha bunu yapmamasını ve yapması halinde ise yüzünü yumruklayacağımı söyledim. O da elini çekti ve konu böylece kapandı." ifadesini kullanmıştı.



May önceki gün, cinsel taciz iddialarının gündemde geniş yer bulmasının ardından parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nın Başkanı John Bercow'a gönderdiği mektupta, milletvekillerinin davranışlarından endişe duyan parlamento çalışanlarının şikayetlerini aktarabileceği bağımsız bir platform kurmasını talep etmişti.



Cinsel taciz olaylarının artık daha fazla tolere edilmeyeceğinin altını çizen May, ülkedeki diğer siyasi parti liderlerine yaptığı çağrıda da cinsel tacizleri önleme hedefli mevcut uygulamaların sıkılaştırılmasına destek istemişti.



İngiliz basını hafta sonunda, May hükümetinde görev yapan Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Mark Garnier'in sekreterine cinsel oyuncaklar satın aldırttığını ve uygunsuz dil kullandığını yazmıştı. Hakkındaki iddiaların doğru olduğunu açıklayan Garnier hakkında soruşturma başlatılmıştı.



Basın ayrıca, Galler'den sorumlu eski Devlet Bakanı Stephen Crabb'in de 2013'te parlamentodaki bir iş için mülakata gelen genç bir kadına cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürmüştü.