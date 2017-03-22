Londra'da saldırı! İngiliz Parlamentosu boşaltılıyor

İngiltere Parlementosu yakınlarında silah seslerinin duyulduğu ve en az iki kişinin yaralandığı bildirildi.

İngiliz Parlamentosu yakınında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldığı, yaralıların olduğu bildirildi.



İngiliz polisinden yapılan açıklamada İngiliz Parlamentosu yakınında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldığı belirtildi.



İngiliz polisi, İngiliz Parlamentosu yakında Westminister köprüsünden silah sesleri geldiğini, öğleden sonra yerel saatle 14:40’da güvenlik güçlerinin bilgilendirildiğini açıkladı.



Saldırıda iki kişinin yaralı olduğu bildirildi.



Ayrıca olay sırasında İngiliz Parlamentosu’ndaki oturumları takip eden AA muhabirleri, kimsenin parlamentodan çıkışına izin verilmediğini kaydetti.



Bazı görgü tanıkları ise parlamento içerisinde eli bıçaklı bir saldırganın olduğunu söyledi.

EŞ ZAMANLI İKİNCİ SALDIRI



Görgü tanıkları parlamentoya yakın bölgede sivil vatandaşlara ateş açıldığını ifade ediyor.



Eş zamanlı ikinci saldırının ise İngiliz parlamentosu içerisinde yapıldığı, bir saldırganın parlamento içerisinde bir polisi bıçakladığı bildirildi.



Avam Kamarası Lideri David Lidington, parlamentoda bir polisin bıçaklandığı bilgisini doğruladı.



Bölgede en az iki kişinin yaralandığı belirtiliyor.



Bölge tamamen polis kordonuna alınırken, Westminister Köprüsü ve metro istasyonu kapatıldı.



Parlamentodaki oturumları takip eden AA muhabirleri kimsenin parlamentodan çıkışına izin verilmediğini belirtti.

İNGİLİZ PARLAMENTOSU BOŞALTILIYOR



Öte yandan, çevreye ateş açılması sonucu yaralananların olduğu ve içerisinde bir polisin bıçaklandığı İngiliz Parlamentosu güvenlik güçleri kontrolünde boşaltılıyor.