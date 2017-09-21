İngiltere Büyükelçisi Moore, Beşiktaş'ta

Beşiktaşlılığı ile bilinen İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi oldu.

Vodafone Park'ta Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Ormanı ziyaret eden Moore, Türkiye'ye ilk geldiği dönemde Beşiktaş'ı seçtiğini belirterek, "Türkiye'ye ilk geldiğim zaman bir Türk takımı seçmem gerekiyordu. O zaman Gordon Milne teknik direktördü. Bu nedenle Beşiktaş'ı seçtim. O günden buraya kadar Beşiktaş'ı izledim. Özellikle son iki sezonun sonuçlarından inanılmaz memnun kaldım ve tebrik etmek istiyordum. Bu benim İngiltere Büyükelçisi olarak en mutlu günüm oldu." ifadelerini kullandı.



Moore'a siyah-beyazlı takımın soyunma odasını gezdiren Orman daha sonra büyükelçinin adının yazılı olduğu Beşiktaş forması ve kongre üyelik kartını hediye etti.



Orman, "Richard Moore çok sevdiğimiz dostumuz. Beşiktaş'a da ilgisi vardı, onu kongre üyesi yapmak istedik. Bugün de sağ olsun bizi ziyarete geldi." değerlendirmesini yaptı.