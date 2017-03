İngiltere Başbakanı Londra'daki saldırıda hedef alanındaydı

İngiliz Parlamentosu yakınında gerçekleşen terör saldırısında Başbakan Theresa May bölgeden uzaklaştırıldı.

İngiliz Parlamentosu yakınında gerçekleşen terör saldırısında bir kişi hayatını kaybetti.

Bölgede yoğun güvenlik önlemi alınırken Başbakan Theresa May bölgeden uzaklaştırıldı.



İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, "Başbakan Theresa May parlamentodan konutuna getirildi. Şu an durumu takip ediyor." denildi.

BİR KADIN HAYATINI KAYBETTİ



İngiltere’nin başkenti Londra’da parlamento yakınlarındaki silahlı saldırının ardından Sir Thomas Hastanesinden yapılan açıklamada bir kadının hayatını kaybettiği açıklandı.



Hastaneden yapılan açıklamada İngiliz parlamentosu yakınlarındaki silahlı saldırı sonucunda bir kadının hayatını kaybettiği, bazı yaralıların durumunun ciddi olduğu belirtildi.



Hastanenin açıklamasında yaralı sayısına yer verilmezken, İngiliz basını bölgede en az iki kişinin yaralandığını duyurdu.

ELDEKİ İLK BİLGİLERE GÖRE OLAY BİR TERÖR SALDIRISI



İngiliz polisinden, "Westminster bölgesinden uzakta bulunun. Polis dahil yaralılar var, sayı veremiyoruz." açıklaması yapıldı.



İngiliz polisinden yapılan açıklamada eldeki ilk bilgilere göre olayın bir terör saldırısı olarak görüldüğü belirtildi.



ABD'DEN SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA



ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiliz parlamentosu ve civarında yaşanan saldırılarla ilgili bilgilendirildiği belirtildi.



Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Twitter'dan yaptığı açıklamada Trump'ın Londra'daki saldırılarla ilgili bilgilendirildiği ve gelişmelerin takip edildiğini iletti.