İngiltere Brexit sürecini resmen başlattı

İngiltere, AB'den ayrılmayı düzenleyen Lizbon Anlaşmasının 50. maddesini işleme koydu.

İngiltere, Lizbon Anlaşmasının 50. maddesini işleme koyarak, 44 yıllık üyeliğin ardından Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini resmen başlattı.



İngiltere’nin AB Daimi Temsilcisi Tim Barrow, Başbakan Theresa May imzalı, birlikten ayrılmayı düzenleyen Lizbon Anlaşmasının 50. maddesini işleten mektubu, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a yerel saatle 13.20'de verdi. Tusk, sosyal medya hesabından, "9 ay sonra İngiltere Brexit sürecini başlattı" açıklamasını yaptı. Böylece, İngiltere'nin geçen sene haziran ayında yapılan referandumun sonucu çerçevesinde birlikten ayrılması süreci de resmen başlamış oldu.



Taraflar, bir sonraki aşamada ayrılma anlaşmasının maddelerine ilişkin müzakerelere başlayacak. İki yıl sürmesi öngörülen süreç, İngiltere ve AB'nin üzerinde anlaşacakları metnin, hem İngiltere Parlamentosu hem de Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanmasıyla tamamlanacak.



AB Konseyi Başkanı Tusk, cuma günü AB'nin Brexit yol haritasının taslağını açıklayacak. Taslağın, 29 Nisan'da yapılacak İngilteresiz AB liderleri zirvesinde kabul edilmesi durumunda, müzakerelere geçilecek.



AB'nin, önceki taahhütlerinden dolayı İngiltere'ye yaklaşık 60 milyar avroluk bir fatura çıkarılacağı belirtiliyor. Söz konusu faturanın, müzakerelerde en tartışmalı konulardan biri olması bekleniyor. Ayrıca İngiltere'de yaşayan birlik vatandaşları ile AB ülkelerinde yaşayan İngiltere vatandaşlarının Brexit sonrası durumları da diğer zorlu konular olarak öne çıkıyor.



23 Haziran 2016'da yapılan referandumda halkın yüzde 52'si AB'den ayrılma yönünde oy kullanmıştı. Geçen süre zarfında, AB sık sık İngiltere yönetiminden 50. maddeyi bir an önce işletmesini istemişti. İngiltere, 1973 yılında birliğe katılmıştı.



İNGİLTERE'DE PİYASALAR BREXİT İLE GERİLİYOR



Londra Borsası ve İngiliz sterlini, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecine ilişkin endişelerle değer kaybı yaşıyor.



İngiltere Başbakanı Theresa May’in AB'den çıkış sürecini başlatacak olan Lizbon Anlaşması'nın 50'nci maddesinin işletilmesi çerçevesinde Brüksel'e resmi bildirimde bulunulacak mektubu imzalamasının ardından İngiliz sterlini ve Londra Borsası FTSE-100 endeksi değer kayıplarını sürdürdü.



İngiliz sterlini yerel saatle 11.33 itibarıyla ABD doları karşısında yüzde 0,18 değer kaybederek 1,2427 seviyesine geriledi.



FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,17 değer kaybederek 7330,91 seviyesine geriledi.



İngiltere Başbakanlığından dün konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Başbakan, 50'nci maddeyi işleterek Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılık müzakerelerini başlatacak mektubu imzaladı." ifadesi kullanılmıştı.



Resmi bildirim çerçevesinde May'in imzaladığı mektup, İngiltere’nin AB Daimi Temsilcisi Sir Tim Barrow tarafından Tusk'a bugün öğle saatlerinde iletilecek.



Mektubun AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a iletilmesinden sonra Başbakan May'in İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'na gelerek 50'nci maddenin işletildiği yönünde milletvekillerini bilgilendirmesi bekleniyor.



İngiltere'nin, 1973'den bu yana üyesi olduğu AB'den ayrılığını 2 yıl içinde tamamlaması hedefleniyor.



