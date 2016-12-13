PKK yandaşları İngiliz parlamentosunu karıştırdı

Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin İngiliz parlamentosunda yaptığı programda slogan atan terör örgütü PKK yandaşları, polis tarafından dışarı çıkarıldı.

Terör örgütü PKK sempatizanları, Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) İngiltere şubesinin İngiliz parlamentosunda düzenlediği toplantıda taşkınlık yaptı, gerginliğe sebep oldu.



UETD İngiltere'nin, başkent Londra'daki tarihi parlamento binasında düzenlediği toplantıya dinleyici olarak giren bir grup PKK yandaşı, toplantı sırasında Türkiye karşıtı slogan attı.



Terör örgütü elebaşının fotoğrafının yer aldığı tişörtler giyen terör örgütü yandaşlarının toplantı salonundaki sloganlarının duyulmasıyla İngiliz polisi duruma kısa sürede müdahelede bulunarak, olayın büyümesini engelledi.



Göstericilere salondan ayrılması çağrısı yapan polis, toplantıdan çıkılmaması halinde gözaltına alınacakları uyarısında bulundu. Bir süre salondan çıkmamak için direnen PKK yandaşları, polis tarafından dışarı çıkarıldı.

"Şikayette bulunacağım"



Bu arada, terör örgütü sempatizanlarından bazıları UETD Siyasi İşler Başkanı Merve Demir'e hakaret ederek saldırdı.



Demir, olaya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırganın görüntülerini çektiğini belirterek, bu görüntüleri polisle paylaşacağını ve şikayette bulunacağını söyledi.

Kaynak: AA