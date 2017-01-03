İngiliz maceraperestten iklim değişikliği uyarısı

Kuzey Kutbu'nun çevresini yatıyla dolaşan Hempleman-Adams, buzullardaki erimenin tehlikeli seviyeye ulaştığını söyledi.

Kuzey Kutbu'nu yatıyla dolaşan İngiliz maceracı David Hempleman-Adams, buzullardaki erimenin tehlikeli düzeye ulaştığı uyarısında bulundu.



BBC'de yer alan habere göre, Sibirya, Alaska ve Grönland güzergahında 25 bin kilometrelik yolculuğunu tamamlayan 60 yaşındaki Hempleman-Adams buzullardaki erimenin ürkütücü düzeyde olduğunu belirtti.



İngiltere'nin Bristol kentinden yola çıkan Hempleman-Adams, normal şartlarda 3 yıl sürmesi gereken yolculuğun, buzulların yok olması nedeniyle 4 ay bir günde tamamladığını kaydetti.



Hempleman-Adams, buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesinin küresel ölçekte iklim değişikliğine yol açtığına dikkati çekerek politikacıları acil önlem almaya çağırdı.



Sibirya'nın kuzey kısımlarında bir miktar buzul gördükten sonra yaklaşık 2 bin 900 kilometrelik mesafede hiçbir buz engeliyle karşılaşmadığını vurgulayan Hempleman-Adams, "Hepimiz, deve kuşu sürüsü gibi davranıyoruz. Tek yaptığımız, önümüzdeki sorunu çözülmesi için gelecek nesillere devretmek." ifadelerini kullandı.



Hempleman-Adams, kutuplardaki buzulların yok olmasının Brezilya'daki yağmur ormanlarının küçülmesine denk küresel bir etki oluşturduğunu kaydederek, "Bu durum aslında felaketin habercisi." şeklinde konuştu.



Kuzey Kutbu'nda yaşanan felaketin küresel ısınmaya yol açtığını söyleyen Hempleman-Adams, "Bu durum kesinlikle güneyde yaşayan bizleri de etkileyecektir." dedi.



Hempleman-Adams, Kuzey ve Güney kutuplarının coğrafi ve manyetik noktalarına ulaşan ilk kişi olarak tanınıyor. İngiliz maceracı, yedi kıtada yedi zirveye tırmanan dağcılar arasında da yer alıyor.