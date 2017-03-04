İngiliz hükümetinin kesintileri protesto edildi

Binlerce gösterici, ülkedeki sağlık hizmetlerine yönelik kesintiler başta olmak üzere hükümetin kemer sıkma politikalarını eleştirdi.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin kemer sıkma politikaları, başkent Londra'da düzenlenen yürüyüşle binlerce kişi tarafından protestoedildi.



"Kemer sıkmaya karşı halkın meclisi" adlı sosyal toplum hareketi tarafından organize edilen protesto için her yaş grubundan gösterici, Britanya Tabipler Birliğinin (BMA) Londra'daki merkezinin bulunduğu Tavistock Meydanı'nda toplandı.



Yürümeye buradan başlayan ve kentin en işlek caddeleri ile Başbakanlık binası önünden geçerek tarihi İngiliz Parlamentosu'nun önünde bulunan Parlamento Meydanı'na doğru ilerleyen kalabalık gruba, İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Gölge Maliye Bakanı John McDonnell da katılımıyla destek verdi.



Protestocular yürüyüş boyunca "Onlar kesinti diyor, bizler mücadele ederiz diyoruz", "Kesintilere, kapatmalara, özelleştirmelere hayır", "Sağlık sektörü çalışanlarının maaş kısıtlamalarına son verin" sloganları attı ve "Sosyal yardımları değil, savaşı kesin", "Kesintilerle savaşın", "Kesintilere hayır" yazılı pankartlar taşıdı.



Gösteri için adanın her köşesinden başkente gelen binlerce kişi, yaklaşık 5 saat süren protesto boyunca İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) başta olmak üzere, kamu hizmetleri ve sosyal yardımlar alanlarında yapılan kesintilere dikkati çekerek hükümetin kemer sıkma politikalarını eleştirdi.



Kaynak yetersizliği dolayısıyla hastalara yeterli hizmet verilemediğini ve bu nedenle sağlık sisteminin özelleştirilme tehditi altında olduğunu savunan göstericiler, NHS çalışanlarının maaşlarının 2010'dan bu yana yüzde 14 azaltıldığını vurguladı. Hükümetin sağlık sektöründe yaptığı kesintiler çerçevesinde bazı hastanelerin tamamiyle kapatılması bekleniyor.



Eylemciler Parlamento Meydanı'na vardıklarında havaya balonlar bıraktı. Protestoya katılan ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn de göstericilere seslendi. İktidardaki Muhafazakar Parti'nin politikalarını eleştiren ve hükümeti, yaptığı kesintilerle sağlık sistemini zayıflatmak ve vatandaşları tehlikeye atmakla suçlayan Corbyn, "NHS için paramız yok, demelerine izin vermeyin. Bunun için hiçbir bahane olamaz. Eğer sisteme fon sağlayacak vergiler doğru düzgün toplanırsa o zaman para var demektir." dedi.



Protesto boyunca Londra polisi yoğun güvenlik önlemi aldı.