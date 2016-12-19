İngiliz bakandan Brexit'e ilişkin Türkiye örneği

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrıldıktan (Brexit) sonra Türkiye gibi AB'nin Gümrük Birliği üyesi olarak yoluna devam edebileceğini belirtti.

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox,Fox, Brexit'e ilişkin İngiliz yayın kurumu BBC'ye yaptığı açıklamada, İngiltere'nin AB üyeliğinden çıkışını "karmaşık" olarak tanımladı.



Liam Fox, İngiltere'nin AB'den ayrılması ancak Gümrük Birliğinde kalması fikrine ilişkin olarak, kendisinin serbest ticaretten yana olduğunu dile getirdi. İngiliz bakan, "Farklı alternatifleri incelemek istiyoruz. Birlikten çıkış karmaşık. Örneğin Türkiye. Türkiye'nin bazı kısımları gümrük birliğinde, bazı kısımları ise değil. Tüm konuları incelememizin ardından hükümet bu konuda ortak bir görüşe varacak." dedi.



İngiltere Başbakanı Theresa May, önceki ay yaptığı açıklamada, Brexit sürecini resmen başlatacak Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesinin 2017'nin mart ayı sonuna kadar işletileceğini duyurmuştu. İngiltere'nin bu maddeyi işleme koymasıyla AB'den ayrılış anlaşmasının şartlarının belirlenmesi için iki yıllık süreç de başlayacak. Avrupalı yetkililer, 50. maddenin bir an önce işleme konulması çağrısında bulunuyor.



23 Haziran'da yapılan referandumda, İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'den oluşan Birleşik Krallık halkının yüzde 51,9'u AB'den çıkışa destek vermişti.

Kaynak: AA