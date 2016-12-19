İnegöl'de mobilya sanayi bölgesinde yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya sanayi bölgesinde çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya sanayi bölgesinde yangın çıktı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında bir fabrika ile 2 iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi, 4 iş yeri hasar gördü.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi Osmanbey Caddesi'ndeki, lokanta, ev, mobilya yedek parça, koltuk, boyahane ve üretim imalathanelerinin bulunduğu mobilya sanayisindeki bir üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İnegöl İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 4 araçla yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında yanan binanın duvarı devrildi. Vatandaşlar ve itfaiye erleri kaçarak son anda kurtuldu.



Araçlardaki suyun bitmesi nedeniyle yangın, fabrikanın yanındaki diğer üretim tesislerine sıçradı. Bu sırada vatandaşlar, itfaiye ekiplerine tepki göstererek saldırmaya çalıştı. Polis ekipleri araya girerek vatandaşları uzaklaştırdı.



Giderek büyüyen yangına müdahale için Kütahya ve Bilecik ile çevre ilçelerden takviye ekip istendi. Yanan iş yerlerine yakın olan evlerdeki vatandaşlar tahliye edildi.



Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken vatandaşlar, itfaiye erleri, polisler ve gazeteciler imalathanelerde bulunan koltukları dışarı çıkardı.



Yangın, çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla yaklaşık 3 saat sonra söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için araştırma yapılıyor.



Yangında, 3 bin metrekarelik alana sahip, içinde üretim bölümü ile mağaza bulunan bir fabrika ile 2 iş yeri tamamen kullanılmaz hale geldi, 4 iş yerinde de hasar oluştu.



Öte yandan yangın nedeniyle imalathanelerde bulunan koltukları dışarı çıkaran vatandaşlar, bu ürünleri tanıdıklarına ait depolara koyarak muhafaza altına aldı.

Kaynak: AA