İnegöl Belediye Başkanlığına Alper Taban seçildi

Alinur Aktaş'ın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle boşalan İnegöl Belediye Başkanlığına AK Parti'nin adayı Alper Taban seçildi.

Alinur Aktaş'ın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle boşalan İnegöl Belediye Başkanlığına AK Parti'nin adayı Alper Taban seçildi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Belediye Meclisi toplantısı öncesinde partisinin İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen grup toplantısında yaptığı konuşmada, Bursa'daki iplik-boya fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.



Kaya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Alinur Aktaş'tan boşalan İnegöl Belediye Başkanlığıyla ilgili teşkilatla bir istişare gerçekleştirdiklerini belirterek şunları kaydetti:



"Biz buradaki temayül yoklamasını yaptık, partimiz mensupları katıldılar. 2 arkadaşımız hakkında kanaat oluştu. Bu arkadaşlarımız partimizin üst kurullarına sunuldu. Cumhurbaşkanımıza danıştılar. Bu değerlendirme sonunda da İnegöl'de Belediye Meclis Üyemiz ve Belediye Başkan Yardımcımız Alper Taban'ın İnegöl Belediye Başkanlığına aday olmasına karar verildi."



Daha sonra İnegöl Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada, MHP grubu AK Parti adayı Taban'a destek verdi. Taban, 28 oyla başkan seçildi.



Taban, seçilmesinin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, "Bundan sonra yükümüz daha da arttı. Verdiğiniz bu emaneti 17 ay boyunca en güzel şekilde taşıyıp eşitlik ve adalet ilkesinden ayrılmadan yerine getireceğimize söz veriyorum. İnşallah sizlere layık olacağız." ifadelerini kullandı.