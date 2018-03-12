ABD’den jet açıklama: İncirlik’te operasyonlar durdu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin İncirlik Üssü'nde faaliyetlerinin devam ettiğini ve bunun aksini iddia eden haberlerin "spekülatif" olduğunu bildirdi.

Pentagon Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) masasında görevli sözcü Johnny Michael, AA muhabirinin sorusu üzerine, Amerikan Wall Street Journal gazetesinin "Ankara ile Washington arasındaki gerginlikten dolayı ABD'nin İncirlik Üssü'nden muharip operasyonlarını durdurduğu" iddiasını yalanladı.

Michael, "ABD İncirlik'ten yürütülen operasyonlarını durdurmadı." ifadesini kullandı. Sözcü, söz konusu gazetenin haberini ise "Spekülatif bir haber" olarak değerlendirdi.

AA'ya konuyla ilgili açıklama yapan Türk diplomatik kaynaklar da Pentagon'un İncirlik Üssü konusundaki açıklamasını doğruladı.

Wall Street Journal, adları belirtilmeyen Amerikalı yetililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin İncirlik Üssü'ndeki muharip operasyonlarını ani bir şekilde durdurduğunu ve Ankara ile Washington arasındaki gergin ilişkilerden dolayı kalıcı olarak Adana'da bulunan üsteki askeri varlığında azalmaya gideceğini iddia etmişti.

İncirlik Üssü'nün DEAŞ ile mücadelede önemli rol oynadığı belirtilen haberde, ocak ayında bir filo A-10 savaş uçağının üsten ayrılıp Afganistan'a gittiği, üste sadece yakıt ikmal tanker uçakları kaldığı öne sürülmüştü.

Haberde ayrıca Amerikan ordusunun üste bulunan aile üyelerinin sayılarının da tedrici bir şekilde düşürdüğü iddia edilmişti.

Diğer taraftan, DEAŞ ile mücadelenin hava saldırıları ayağı neredeyse bitme noktasına gelmesinden dolayı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren savaş uçaklarının büyük bir kısmını son dönemde operasyonlara hız verilmiş olan Afganistan'a göndereceği konuşuluyordu.

Türkiye uzun bir zamandır ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye destek vermesine itiraz ediyor. ABD'nin YPG/PKK konusunda Türkiye'ye verdiği birçok sözü tutmaması, Ankara ile Washington arasındaki ipleri daha da germişti.

Türkiye ile ABD arasında, FETÖ ile mücadele, Irak ve Suriye başta olmak üzere bir dizi konuda çözüm geliştirilmesi amacıyla kurulan üç teknik komiteden Suriye komitesinin ilk toplantısı geçen hafta cuma günü sona ermişti.

Toplantının "pozitif geçtiğini" ve iki ülke dışişleri bakanlarının gelecek haftalarda bir araya geleceği konuşulurken bu iddiaların ortaya atılması dikkati çekti.

Öte taraftan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman Zeit Online'a verdiği mülakatta "Amerikalılarla, Menbiç ve Fırat'ın doğusundaki kentlerin istikrara kavuşturulması yönünde mutabık kaldık." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA