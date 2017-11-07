Sonbaharda inanç ve doğa turizminin mola noktası Darende

Anadolu'nun inanç ve doğa turizmi merkezlerinden Malatya'nın Darende ilçesi, sonbahar mevsiminde ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Anadolu'nun inanç ve doğa turizmi merkezlerinden Malatya'nın Darende ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle sonbaharda da ziyaretçilerini büyülüyor.



Somuncu Baba Külliyesi'nin hemen yanı başındaki Tohma Kanyonu, yavaş yavaş sonbaharın renklerine bürünürken, yüksek kayalıklara tırmanan sarmaşıklar renk cümbüşüyle ziyaretçilerine doyumsuz bir manzara sunuyor.



Jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan sarp kayalıklar arasından akan suyu taşıyan kanyon, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarının mola noktası olarak görülüyor.



Dört mevsim binlerce misafir ağırlayan ilçe, doğanın uykuya dalıp yenilenme sürecine geçmeden önce sunduğu renk şölenine şahit olmak isteyenlere ev sahipliği yapıyor.



Ziyaretçiler, Somuncu Baba Külliyesi'nde ibadet etme imkanı ve altın sarısı kayısı bahçelerini gezme fırsatı buluyor, Günpınar Şelalesi'nde sonbaharın tüm renkleriyle buluşuyor.



"TABİAT HARİKASI BİR YER"



Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, yaptığı açıklamada, ilçenin Anadolu’nun inanç ve tabiat turizminin merkezlerinden olduğunu söyledi.



Turizm ile ön plana çıkan ilçenin yılda yaklaşık 500 bin ziyaretçi ağırladığına değinen Zengince, şöyle devam etti:



"Darende, doğunun batısı, batının doğusu durumundaki bir kapı. Ziyaretçilerimiz ilçemizde başta Somuncu Baba Külliyesi olmak üzere birçok manevi merkezi görme, ziyaret etme ve buralarda ibadet etme imkanı buluyorlar. Darende'miz doğal güzellikleriyle de sonbaharda ziyaretçilerine görsel bir şölen sunmakta. İlçemize gelen misafirler, Somuncu Baba Külliyesi’nin hemen yanı başındaki Tohma Kanyonu’nu ve Günpınar Şelalesi’ni gezme imkanı bulurken, sonbaharın renk cümbüşü içerisinde kayısı ağaçlarının güzelliğini izleme imkanı da bulmakta. Biz, yurt içi ve yurt dışından gelen bütün ziyaretçileri buradaki sonbahar güzelliğini izlemeye ve manevi havayı teneffüs etmeye davet ediyoruz."



Ailesiyle Somuncu Baba Külliyesi’ne ziyarete gelen Hatice Ergül ise ilk defa gördüğü Tohma Kanyonu’nu ve külliyenin manevi havasını çok beğendiğini belirterek ilçenin tabiat harikası bir yer olduğunu ifade etti.



Ahmet Yalçın da Darende'nin manevi havasını teneffüs etmekten büyük bir keyif aldığını anlatarak "Tohma Kanyonu inanılmaz güzel. Kanyon içerisinde temizlik ve doğallık hakim. Gördüğüm başka yerlere kıyasla buradaki insanlar doğal yaşama gayet saygılı. Buraların mutlaka keşfedilmesi, tanıtılması gerekli." diye konuştu.