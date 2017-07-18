IMF'den Mısır'a 1,25 milyar dolar kredi

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), yeni ekonomik programın desteklenmesi amacıyla Mısır'a vermeyi taahhüt ettiği 12 milyar dolarlık kredinin ikinci dilimini serbest bıraktığı bildirildi.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Mısır hükümeti 1,25 milyar dolarlık kredi dilimini bugün IMF'den teslim aldı. Söz konusu krediyle Mısır Merkez Bankası'ndaki döviz rezervinde ciddi artış sağlandığı belirtildi.



Mısır hükümeti, yeni ekonomik programın desteklenmesi amacıyla 3 yıl içinde 12 milyar dolarlık kredi sağlanması konusunda geçen yıl IMF ile anlaşmaya varmıştı.



IMF, kredinin ilk bölümü olan 2,75 milyar doları Kasım 2016’da Mısır hükümetine teslim etmişti.