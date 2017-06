İmece usulü 'mutluluk' dağıtıyorlar

İzmir'de bir araya gelen 8 ev hanımı, kendi aralarında yaptıkları organizasyonla 8 yılda bin 500'den fazla çocuğu sünnet ettirdi, ihtiyaç sahibi 17 çifti evlendirdi, onlarca afet bölgesine yardım malzemesi götürdü.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan 8 ev hanımının, 2009 yılında kurduğu "Siz Yalnız Değilsiniz, Biz Buradayız Grubu, Türkiye'nin çeşitli illerinde bin 500'den fazla çocuğu sünnet ettirdi, 17 çifti evlendirdi, onlarca afet bölgesine yardım malzemesi ulaştırdı.



Ev hanımı Mine Kapı'nın girişimiyle 8 yıl önce bir araya gelen kadınlar, yaşlı ziyaretleriyle başlattıkları çalışmaları giderek büyüttü. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sünnet ettirmeye, düğün yapmaya gücü yetmeyen çiftleri evlendirmeye, öğrencilere giyecek ve kırtasiye yardımı yapmaya başlayan kadınlar, doğal afetlerin yaşandığı bölgelere de giderek afetzedelere çeşitli yardım malzemeleri dağıttı.



Mine Kapı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her şeyin 2009'da Gaziemir'de oturan 8 ev hanımının bir araya gelmesiyle başladığını söyledi.



En başta perşembe akşamları hasta ve yaşlı ziyareti düşüncesiyle toplandıklarını anlatan Kapı, "Aradan geçen zamanda bu çalışmaların dışında farklı alanlara yoğunlaştık. Ailelere ve çocuklara kıyafet yardımlarına, öğrencilere kırtasiye yardımlarına, çocuklar için oyun parkı kurulmasına, maddi yetersizlik dolayısıyla evlenemeyen çiftleri evlendirmeye, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sünnet ettirmeye başladık." dedi.



HER ŞEY "İMECE USULÜ"



Herhangi bir dernek ya da vakıf çatısı olmadan çalışmalarını yürüttüklerini vurgulayan Kapı, şöyle devam etti:



"Hiçbir yerden para yardımı almamız söz konusu değil, zaten talep etmiyoruz. Bu sadece 8 kadının bir araya gelmesiyle yapılan bir yardım, sadece eşlerimizin parasal yardımları var, onlara çok teşekkür ediyoruz. Düşüncelerimizi çok yakın çevrelerimizle paylaşıyoruz, bugüne kadar yardım konusunda kimin kapısını çaldıysak sağ olsun kimse geri çevirmedi. Neye ihtiyacımız varsa, ilgili esnafa, firmaya ya da kuruma gidip yaptığımız yardımı anlatıyoruz ya ücretsiz veriyorlar ya da çok cüzi bir şekilde ihtiyacımızı karşılıyorlar. Biz de bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz."



Geride kalan 8 yılda bin 500'ü aşkın çocuğu sünnet ettirdiklerini, 17 çifti evlendirdiklerini kaydeden Kapı, bu yıl ramazan ayı içinde İzmir'de düzenledikleri törenle 45 çocuğu sünnet ettirdiklerini, bir çifti de evlendirdiklerini, benzeri organizasyonu eylül ayında Güneydoğu Anadolu'da yapmayı planladıklarını aktardı.



"ÇOK MUTLUYUZ"



Yardımsever kadınların desteğiyle dünya evine giren Mehmet Kutay, düğün yapmalarının kendileri için sürpriz olduğunu ifade ederek, "Bir hafta içinde oldu her şey. Daha önce belediyeye başvurmuştuk, imkanımız yok diye. 3-4 ay bekledik, sonra da ramazan ayının bereketiyle böyle bir sürprizle karşılaştık. Çok mutluyuz." dedi.



Gelin Gül Kutay da uzun süren bekleyişlerinin yardımsever kadınlar sayesinde mutlu şekilde sona erdiğini kaydetti.



Organizasyonda 4 yaşındaki oğulları Talip Sıraç'ı sünnet ettiren Demet ve Muhammet Özgülmez çifti de oğullarının hayırsever teyzelerinin desteğiyle erkekliğe adım attığını, bu iyiliği hiç unutmayacaklarını dile getirdi.