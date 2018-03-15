İlyas Salman: Şener Şen buna yanaşmıyor

Sinema Yazarları Derneği'nin ödül gecesine katılan İlyas Salman, ''Keşke Şener Şen ile yine film yapsak. Ama kendisi buna yanaşmıyor.'' dedi

Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD) her yıl geleneksel olarak düzenlediği SİYAD Ödülleri, önceki akşam Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlene törenle 50’nci kez sahiplerini buldu. 2017 yılında vizyona giren tüm yerli filmleri değerlendiren SİYAD üyeleri arasında yapılan oylama sonucunda belirlenen 50. SİYAD Ödülleri’nde ‘En İyi Film’ ve ‘En İyi Yönetmen’ dahil olmak üzere dört dalda ödül kazanan ‘Koca Dünya’ öne çıkan yapım oldu.

50. SİYAD Ödül Gecesi’ne katılanlar arasında İlyas Salman, Hale Soygazi, Ercan Kesal, Şerif Sezer, Öykü Karayel ve Ayta Sözeri gibi ünlü simalar vardı.

Uzun bir süredir sinemadan uzak kalan İlyas Salman, birçok filme birlikte rol aldığı Şener Şen’le yeni bir filmde bir araya gelmek istediğini söyledi. 69 yaşındaki Salman, “Keşke Şener’le bir film daha yapsak. Kendisi buna yanaşmıyor. Eskiden çok görüşüyorduk. Şimdi görüşemiyoruz” şeklinde konuştu.

Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar ile ilgili de konuşan Salman, “Gaz çıkarmakla, ‘Orama koma burama koy’ demekle komedyen olunmuyor. Cem’in de eksikleri var ama Şahan önce Şahin olsun sonra Cem’e rakip” diyerek iki ünlü isme göndermede bulundu.

Kaynak: AjansHaber