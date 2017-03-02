İllüzyonistlere özendi 'uçuran aynalı sandık' yaptı

Kastamonu'da yaşayan ve illüzyonistlere özenen ortaokul öğrencisi Yunus Emre Göçmez, dışarıdan bakıldığında içindeki kişiyi uçuyormuş gibi gösteren "uçuran aynalı sandık" ismini verdiği kutu geliştirdi.

Kastamonu'da yaşayan ve illüzyonistlere ilgi duyan ortaokul öğrencisi Yunus Emre Göçmez, "uçuran aynalı sandık" ismini verdiği bir kutu tasarladı.



Kuzeykent Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Yunus Emre Göçmez'in illüzyonistliğe ilgisi, televizyondaki şovları ve kente gelen gösterileri takip etmesiyle başladı.



İlkokul yıllarından beri arkadaşlarına küçük oyunlar yapan Göçmez, öğretmeninin de yardımıyla "uçuran aynalı sandık" ismini verdiği bir kutu geliştirdi. Kutunun içine giren kişi, izleyenlere uçuyor görüntüsü veriyor.



İllüzyonistliğe meraklı öğrenci, yaklaşık 10 günde tamamladığı "uçuran aynalı sandık" ile yıl sonunda düzenlenecek bilim yarışmalarına katılmayı planlıyor.



"OLAY TAMAMEN GÖZ YANILMASI"



Göçmez, yaptığı açıklamada, küçüklüğünden beri illüzyonistlerin yaptığı gösterileri büyük hayranlıkla izlediğini, önceleri sihir yaptıklarını sandığını söyledi.



Büyüdükçe yapılanın illüzyon olduğunu anladığını belirten Göçmez, "İllüzyonistlerin yaptıkları oyunları merak ediyor, araştırıyordum. Ben de illüzyonist olmak için çok çalışıyorum. Sonunda insanı uçuyor gibi gösteren aynalı bir kutu geliştirdim." dedi.



Yaptığı kutunun insanı uçurmadığını, sadece bir ayağını yerden kesiyor izlenimi verdiğini dile getiren Göçmez, "Olay tamamen aynanın yansımasıyla ilgili bir göz yanılması. Aynanın yansımasını kullanarak yeni oyuncaklar geliştireceğim." diye konuştu.