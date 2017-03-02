İlk yerli baz istasyonu için geri sayım

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Bayız, Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonu ULAK'ın, nisan ayında Rize'de canlı şebekeye bağlanarak kullanılacağını söyledi.

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Bayız, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının desteği, Savunma Sanayii Müsteşarlığının koordinasyonunda ASELSAN ana yükleniciliğinde Netaş ve Argela'nın katkılarıyla Türk mühendisler tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli baz istasyonu için operatörler tarafından toplam 750 sipariş sözleşmesinin imzalandığını belirtti.



Tasarımı tamamen yerli olan ULAK ile Türkiye'nin, dünyanın sayılı baz istasyonu üreten 5 ülkesinden biri haline geldiğini dile getiren Bayız, "Hızla gelişen teknoloji nedeniyle güvenli haberleşmenin sağlanması ülkeler için stratejik öneme sahip hale geldi. Bu nedenle ULAK ile haberleşme sistemimiz daha güvenli hale gelecek. Yani yabancı baz istasyonlarını kullanıyoruz ancak bunların nereye hizmet ettiğini kestirmemiz olanaksız. Yerli baz istasyonumuz ULAK'ta ise kesinlikle böyle bir risk olmayacak. Tüm haberleşmemiz güvence altına alınmış olacak. Ayrıca yerli teknoloji üretimi konusunda attığımız bu adım, teknolojiyi alan ve kullanan değil, tasarlayan, üreten ve satan ülke haline gelinmesinde çok önemli bir adımdır." diye konuştu.



Bayız, ULAK için Turkcell ile imzalanan protokolle kırsal alanlardaki 2G'nin 4,5G'ye entegrasyonunun sağlanması için bin 799 baz istasyonunda ULAK baz istasyonunun kullanılacağını ifade ederek, "Milli olarak tasarlanıp, üretilen ULAK ile ASELSAN tarafından üretilecek yerli anten ile operatörler, 4,5G ihale şartnamesinde istenilen yerlilik oranını karşılamaları için önemli bir adımı atacaklar. Devletin desteği ve öncülüğüyle hayata geçirilen yerli ürünlerin, operatörler tarafından kullanılmasıyla bu ürünlerin yurt dışına satışına kapı aralayacak. Ayrıca daha rekabetçi hale gelecek." değerlendirmesinde bulundu.



Söz konusu baz istasyonunun bakım, onarım ve yedek parça desteğinin ASELSAN, Netaş ve Argela tarafından sağlanacağını dile getiren Bayız, ULAK baz istasyonunun Turkcell'e 8 ay içinde, Vodafone ve Türk Telekom'a 2 yıl içinde teslimatlarının yapılacağını söyledi.



Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonu ULAK'ın nisanda Rize'de canlı şebekeye bağlanarak kullanılacağını belirten Bayız, 3 ayın ardından ülke genelinde operatörlerin belirleyeceği il ve ilçelerde kurulumların yapılacağını kaydetti.



"YERLİ ANTEN İÇİN OPERATÖRLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPTIK"



Operatörlerin 4,5G ihale şartnamesinde belirtilen ikinci yıl için yüzde 40'lık yerlilik oranını Türkiye'nin ilk milli ve yerli baz istasyonu ULAK ile ASELSAN tarafından üretilecek yerli anten ile karşılayabileceklerini anlatan Bayız, "Üç operatörle de yerli anten tasarımı için iş birliği yaptık. Bu iş birliği çerçevesinde operatörlerin isteği ve ihtiyaçları doğrultusunda örnek ürünü hazırladık." diye konuştu.



Yerli anten için saha testlerinin mart ayında başlayacağını dile getiren Bayız, bu yılın temmuz ayında seri üretime geçeceklerini anlattı. Bayız, bütün baz istasyonlarıyla uyumlu yerli antenin vatandaşların 4,5G hızında hizmet almasını sağlayacağını kaydetti.



YERLİ BAZ İSTASYONU ANTENİ



Turkcell için 4 antenli, Türk Telekom ve Vodafone için ise 5 antenli üretilecek yerli antenler, tüm GSM frekanslarını destekleyecek.



Elektronik olarak yönlendirilebilen yerli anten, operatörlerin yerli ürün kullanım yükümlülüğünü sağlamalarına katkı sağlayacak.



Yerli anten, Turkcell tarafından bu yıl içinde, Türk Telekom ve Vodafone tarafından da 2018'de canlı şebekede kullanılmaya başlanacak.