İlk "sefer"de yandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişinin yeni satın aldığı minibüsü, seyir halindeyken alev aldı. Yol kenarındaki ormana da sıçrayan yangın söndürüldü.

Gökhan Şahin yönetimindeki 06 DJ 5385 plakalı minibüsün motor bölümünü seyir halindeyken alev aldı. Taşkesiği Mahallesi mevkisinde yangını fark eden sürücü, arkadaşıyla minibüsten güçlükle çıkabildi.



Alevlerin büyümesi üzerine yangın yol kenarındaki ormana da sıçradı.



Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince arozözle araç ve orman yangını söndürüldü.



Yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.



Sürücü Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, minibüsü Manavgat'tan satın aldıklarını ve Ankara'ya götürürken yolda alev alarak tamamen yandığını söyledi.