İlk milli hava trafik kontrol simülatörü göreve başladı

TÜBİTAK ve DHMİ işbirliğinde yerli imkanlarla geliştirilen, ilk Milli Hava Trafik Kontrol Simülatörü'nün, Esenboğa Havalimanı Eğitim ve Simülatör Tesislerine kurulumu başarıyla tamamlandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) işbirliği çerçevesinde, yerli imkanlarla geliştirilen ilk Milli Hava Trafik Kontrol Simülatörü (atcTRsim), Esenboğa Havalimanı Eğitim ve Simülatör Tesislerinde göreve başladı.



TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk milli hava trafik kontrol simülatörü unvanına sahip olan atcTRsim sisteminde, yaklaşma, yol kontrol radar simülatörü ve 360 derece görselliğe sahip meydan kontrol simülatörü yer alıyor.



Genişleyebilir yapıda tasarlanan Milli Hava Trafik Kontrol Simülatörü atcTRsim'e, yeni havalimanlarının üç boyutlu modelleri ve hava sahası üzerinde yapılacak değişiklikler de yerli imkanlarla kolayca kazandırılabiliyor.



TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) mühendi̇slerinin geliştirdiği, HAVELSAN'ın kurulum çalışmalarını gerçekleştirdiği Milli Hava Trafik Kontrol Simülatörü atcTRsim, temel hava trafik kontrolör eğitimlerinin yanı sıra, gerektiğinde ileri düzey hava trafik kontrolör eğitimleri ve hava sahası yapılanma ve modifikasyon çalışmalarında kullanılabilecek.



Açıklamada ayrıca, Milli Hava Trafik Kontrol Simülatörü projesiyle, TÜBİTAK'ın yeni̇ yapılanmasının öngördüğü şekilde teknoloji geliştiren, şirketlerin üzerinden geliştirme maliyetlerini alan, üretici firmalara eşit mesafede destek veren bir konuma geçtiği vurgulandı.



TÜBİTAK'ta devlet kaynaklarıyla yeni teknolojilerin geliştirildiği, sanayinin üzerinden bu yükün alındığı, projenin HAVELSAN'a devredildiği ve ürün haline getirildiği aktarılan açıklamada, bundan sonra ki süreçte benzer simülatörlerin HAVELSAN aracılığıyla kurulacağı da belirtildi.