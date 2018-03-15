Ryanair Türkiye'ye ilk kez uçuş başlattı

Ucuz havayolu şirketi Ryanair ilk defa Türkiye'ye uçuş başlattı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre uçuşlar Dublin ve Bratislava kentlerinden Dalaman'a yapılacak

Ucuz havayolu şirketi Ryanair ilk defa Türkiye'ye uçuş başlattı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre uçuşlar Dublin ve Bratislava kentlerinden Dalaman'a yapılacak.

Şirket ilk uçuşunu 24 Haziran'da Dublin'den gerçekleştirecek. Bratislava'dan yapılacak seferler ise 28 Haziran'da başlayacak.



İrlanda'da 1985 yılında kurulan Ryanair bugün filosundaki 300'den fazla uçak ile 190'dan fazla noktaya sefer gerçekleştiriyor.