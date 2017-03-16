Batı Balkan ülkelerinin başbakanları ilk kez Saraybosna'da buluştu

Sırbistan, Kosova, Makedonya, Karadağ, Arnavutluk başbakanları ile AB yetkililerinin katıldığı Saraybosna Başbakanlar Toplantısı'nda konuşan AB Komisyonu Üyesi Hahn, "Batı Balkan ülkelerinin başbakanları ilk kez Saraybosna'da buluştu."dedi.

Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecindeki altı Batı Balkan ülkesinin başbakanları, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen "Batı Balkanlar 6: Saraybosna Başbakanlar Toplantısı"nda buluştu.



Bosna Hersek Meclisi'ndeki toplantıya Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vucic, Kosova Başbakanı İsa Mustafa, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Makedonya Başbakanı Emil Dimitriev, Karadağ Başbakanı Dusko Markovic'in yanı sıra AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ve İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano da katıldı.



Bölgenin ekonomik gelişimi ve ülkelerin AB üyelik süreçlerinin ele alındığı toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Hahn, Batı Balkan ülkeleri başbakanların bir arada olmasının son derece önemli olduğunu belirterek, "Batı Balkan ülkelerinin başbakanları ilk kez Saraybosna'da buluştu. Bu toplantı, gelişim olmadığını düşününler için önemli bir gösterge." diye konuştu.



Toplantıda bölgenin ekonomik gelişimine odaklandıklarını kaydeden Hahn, Batı Balkanlar'da "ortak ekonomik pazar" oluşturulması konusunu da ele aldıklarını dile getirdi.



Bosna Hersek'te düzenlenen Batı Balkanlar Başbakanlar Toplantısına, AB Komisyonunun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn da katıldı.Bosna Hersek'te düzenlenen Batı Balkanlar Başbakanlar Toplantısına, AB Komisyonunun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn da katıldı.



Hahn, bölgede ortak bir pazar oluşturulmasının, 80 bin kişiye istihdam olanağı sağlayacağını vurgulayarak, "Ortak pazar, AB üyelik sürecindeki Batı Balkan ülkelerinin gelecekte atacağı adımlar için de önemli olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"EN ÖNEMLİ MADDEMİZ BÖLGEDE BARIŞ VE İSTİKRARIN KORUNMASI"



Zvizdic de toplantıda Batı Balkan ülkelerinin AB'ye entegrasyon sürecinin ve ekonomi ile altyapı alanlarındaki işbirliğinin de ele alındığını aktararak, "En önemli maddemiz ise bölgede barış ve istikrarın korunmasıydı." dedi.



Batı Balkanlar'ın AB perspektifine devam etmesi gerektiğini vurgulayan Zvizdic, AB yolunda önemli adımlar atmak için bölge ülkelerin birçok alanda işbirliği yapması gerektiğinin altını çizdi.



Zvizdic, toplantıda ayrıca son zamanlarda Batı Balkanlar'da yaşanan sorunlar hakkında da görüştüklerini ifade ederek, ekonomik ve sosyo-politik işbirliğinin ön şartı olan istikrarın ve barışın korunması, karşılıklı anlayış, kaliteli işbirliği ve uygun ortam oluşturulmasına odaklandıklarını sözlerine ekledi.



SIRP BAŞBAKANDAN KOSOVA UYARISI



Öte yandan, Sırbistan Başbakanı Vucic, bağımsızlığını tanımadıkları Kosova'nın toplantıda devlet olarak takdim edilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.



Sırbistan'ın devlet televizyonu RTS'nin haberine göre, Vucic, toplantının başında İsa Mustafa'nın Kosova devletinin başbakanı olarak takdim edilmesine tepki göstererek, Hahn ve Zvizdic'ten Kosova'nın devlet olarak nitelendirilmemesini talep etti.



Bosna Hersek'in de halen Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımadığını anımsatan Vucic, AB'nin bu konuda tarafsız bir tutum sergilemesi gerektiğini dile getirdi.



Vucic, toplantıyı terk etmeyeceğini çünkü burada birçok birleştirici konu hakkında görüşebileceklerini dile getirerek, sadece Sırbistan söz konusu olduğunda farklı duyarlılıklara işaret etmek istediğini sözlerine ekledi.



Saraybosna'daki toplantı, 12 Haziran'da İtalya'da yapılacak ve Batı Balkan ülkelerinin başbakanlarının yanı sıra dışişleri ve ekonomi bakanlarının da katılacağı Batı Balkanlar Liderler Zirvesi öncesinde son gelişmeleri ele almak için düzenlendi.