İlk hacı kafilesi perşembe günü uğurlanacak

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Dursun Aygün, ilk hacı kafilesinin 3 Ağustos perşembe günü uğurlanacağını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Dursun Aygün, bu yılki hac hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.



Ankara'dan ilk gidecek kafile için özel bir program düzenleneceğini anlatan Aygün, hacıların havalimanından uğurlanacağını söyledi.



Aygün, Diyanet İşleri Başkanlığının 258, seyahat acentelerinin de 126 kafilesinin oluştuğunu ifade etti.



Kafilelerde toplam 4 bine yakın Diyanet personelinin istihdam edildiğini kaydeden Aygün, şöyle konuştu:



"Ayın üçünden itibaren hacılarımız, mukaddes beldelere doğru hac yolculuğuna başlayacak. Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı ile hacca gidecek vatandaşlarımızın sayısı 48 bin civarında. Seyahat acentelerimizle gidecek olanlar da 31 bin civarında. Görevlilerimizle hesapladığımızda 80 bini aşıyor. Hatta bir de yurt dışından gelecek hacılarımız var. Hepsini topladığımızda 90 bine yakın vatandaşımız inşallah hac ibadetini yerine getirecek."



En son kafilenin 26 Ağustos'ta yola çıkacağını bildiren Aygün, hacıların yarısına yakının Medine'de inip burada 5-6 gün kaldıktan sonra Mekke'ye geçeceğini, diğer yarısının ise doğrudan Mekke'ye gideceğini söyledi.



4 BİN 500'E YAKIN GAZİ VE ŞEHİT YAKINI HACCA GİDİYOR



Bu sene 4 bin 500'e yakın gazi ve şehit yakınının Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda hacca gideceğini dile getiren Aygün, "İnşallah onlar da bu sene hac yapma huzurunu diğer vatandaşlarımızla birlikte yaşayacak." ifadelerini kullandı.



Aygün, bu yıl daha önceki senelerden farklı olarak konaklama türlerinde değişiklik yapıldığını, otel düzeni sistemine geçildiğini kaydetti.



HACILARA ÖĞLE YEMEĞİ İÇİN KUMANYA



Hacıların sabah kahvaltısı ve akşam yemeği arasındaki saat farkı nedeniyle öğle yemeği konusunda sıkıntılar yaşadığını anlatan Aygün, bu sene hacılara öğle yemeği için kumanya vereceklerini bildirdi.



Kumanya uygulamasını daha önce umrede yaptıklarını ve vatandaşların memnun kaldığını belirten Aygün, Arafat'ta verilen kumanyayı zenginleştireceklerini ifade etti.



Kadın hacı adaylarının oranının yüzde 51, erkeklerin ise yüzde 49 olduğunu kaydeden Aygün, kadın hacı adaylarının başvurulardaki oranının da yüksek olduğunu söyledi.



Aygün, "Hacılarımızın hac ibadetini yapıp salimen, huzur içinde ülkemize dönmelerini Rabb'im nasip eylesin." dedi.