Avcı: İlk galibiyetimizi almak istiyoruz

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı, "Grupta tekrar varlığımızı hissettirebilmek adına önemli bir maç oynayacağız. Hoffenheim ilk galibiyetini bize karşı almıştı. Biz de ilk galibiyetimizi onlara karşı almak istiyoruz." dedi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. hafta maçında yarın karşılaşacakları Alman temsilcisi Hoffenheim karşısında kazanarak gruptaki varlıklarını hissettirmek istediklerini söyledi.



3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına Abdullah Avcı, takımın orta saha oyuncularından Kerim Frei ile katıldı.



Avcı, Hoffenheim ile oynadıkları ilk maçta yaptıkları hatalardan dersler aldıklarını belirterek, "Hoffenheim, sistemden sisteme geçebilen bir takım. İlk müsabakada değişik bir planla oynadık, ilk yarı doğru bir fotoğraf vermiştik. Merkezi doğru kapatıp, sonrasında topa sahip olmak istiyorduk. İlk maçın ikinci yarısında top kayıplarını çok fazla yaptık. Duran toplar ile kalemizde golleri gördük. Hoffenheim maçına hem ilk maç üzerinden hem de bu karşılaşma özelinde nasıl değişiklikler yaparız yönünde çalıştık. Grupta tekrar varlığımızı hissettirebilmek adına önemli bir maç oynayacağız. Hoffenheim ilk galibiyetini bize karşı almıştı. Biz de ilk galibiyetimizi onlara karşı almak istiyoruz." diye konuştu.



Deneyimli teknik adam, yaptığı rotasyonlar nedeniyle "Abdullah Avcı, Süper Lig'i önemsiyor." yorumlarına katılmadığını dile getirerek, "Elimde 23 tane eşdeğer oyuncu var. Kimi nerede nasıl oynatacağımın kararını ben veririm. Ben sahanın içindeki oyun planlarına bakan bir teknik direktörüm. Bugün itibarıyla da sakatlıklar nedeniyle yarınki maça 17-18 kişi çıkma ihtimalimiz var. Onun üzerinden planlama yaptık. Kerim Frei'ın ve Tunay Torun'un ortaya koyduğu performanslar oldukça sağlıklıydı. Birlikte oynayan bu futbolcuların hepsi, ulusal takımların oyuncuları." ifadelerini kullandı.



Takımda sakatlığı bulunan oyuncuların durumları hakkında da bilgi veren Avcı, şunları kaydetti:



"Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir yarın forma giymeyecek. Bazı mevkilerle ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Costa 3 hafta, Mahmut 2 hafta yok. Emre yarın yok, hafta sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz. Adebayor 3 gündür takımdan ayrı çalışıyor. Mehmet Batdal'ın ayağında çatlak var. Visca, Clichy ve Attamah'da sakatlık sınırda duruyor. Emre ve Mahmut, Türkiye'nin en uyumlu orta saha oyuncularından. Gökhan İnler ve İrfan Can Kahveci, Almanya'daki Hoffenheim maçında yan yana oynadılar. Performansları her geçen gün artıyor, yarın da performanslarının arttığı bir maç olacağını düşünüyorum."



Abdullah Avcı, Kerim Frei'ın performansından memnun olduğunu aktararak, "Fulham'da oynarken tanıştığım oyunculardan biriydi. Beş sene önce de bu yıl başında da istedik. Performansı çok iyi, antrenmanları hiç bırakmıyor, her girdiğinde de sonuca etki eden işler yapıyor. Yerinde oynayan oyuncunun bunu düşünmesi lazım. O konuda dengeli kararlar verdiğimi düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.



KERİM FREİ: "İYİ BİR SONUÇ ALMAK İSTİYORUZ"



Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncularından Kerim Frei da yarınki maçın kendileri adına çok önemli olduğunu dile getirdi.



Kerim, Hoffenheim maçına çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Kesinlikle kazanabilecek güçteyiz. Bir önceki maçtan daha fazla koşmalıyız, mücadele etmeliyiz. Yarın kazanmak ve bir sonraki tura kalabilmek adına iyi bir sonuç almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Kerim Frei, sonradan oyuna girdiği maçlarda takıma katkı sağladığı için mutlu olduğunu anlatarak, "Hem takımımız hem de hocamız için elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım. İlk 11 için takdir teknik direktörümüzün, bir futbolcu olarak takıma en iyi katkıyı yapmak isterim. Bunu da yapmayı sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.