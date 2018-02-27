İlk atamalar ne zaman?

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 2018 yılında 56 bin personel alımı yapılacağını belirtmişti. Bunun üzerine MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, ilk alımların yapılacağı tarihi açıkladı.

Peki Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere alımları yapılacak 56 bin personelin atamaları ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, TBMM’de yaptığı konuşmasında 2018 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 56 bin personel alımı yapılacağını belirtmişti.

Bu açıklama üzerine bütün gözler Sağlık Bakanlığı’ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Konuyla alakalı MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul tarafından Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 56 bin personel alımına ilişkin ilk atama tarihinin ne zaman olacağını açıkladı. Peki 56 bin sağlık personeli için ilk atamalar ne zaman?

İLK ATAMALAR NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 2018 yılında 56 bin personel alımı yapılacağını belirtmişti. Konuyla alakalı MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, Sağlık Bakanı Demircan ile görüşmelerin yapıldığını ve ilk atamaların Mart ayı içerisinde yapılmasının planlandığını belirtti. Buna göre Sağlık Bakanlığı 2018 yılı sonlarına kadar toplamda 56 bin personel alımını dönem dönem yapacak.

Kaynak: haber7