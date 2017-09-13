İlk 100'ün devlete borcu 31,3 milyar lira

Maliye Bakanlığının vergi borçluları listesine göre, devlete toplam 30 bin 319 kişi ve kuruluşun 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunuyor.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuru ile 30 Haziran 2017 itibarıyla 1 milyon lirayı aşan borcu olan mükellefler listesi açıkladı.



Listeye göre devlete 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunan kişi ve kuruluş sayısı 30 bin 319'u buldu.



Vergi borcu listesinin başında Başkent Vergi Dairesine kayıtlı, trustlar, fonlar ve benzeri varlıklar konusunda faaliyette bulunan Mustafa Akyol yer aldı. Akyol'un borcu 1 milyar 102 milyon 743 bin 621,6 lira olarak belirlendi. Akyol'u 983 milyon 179 bin 516,5 lira ile eski İmar Bankası Genel Müdürü Hilmi Başaran izledi.



Üçüncü sırada yer alan Gökalp Vergi Dairesine kayıtlı Affan Havacılık'ın borcu 927, 9 milyon lirayı bulurken, bunu 898,4 milyon lira ile Kahramankazan Vergi Dairesine kayıtlı Öztürk N-F Gres Madeni Yağ ve Kimya Sanayi, Göztepe Vergi Dairesine kayıtlı 850,1 milyon lira borç ile Sun Havacılık, Hisar Vergi Dairesine kayıtlı 820,2 milyon lira borç ile İmarbank Offshore Limited Şirketi takip etti.







Anadolu Kurumlar Vergi Dairesine kayıtlı Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti'nin vergi borcu 816,3 milyon lira, Site Vergi Dairesi'ne kayıtlı Sidemir Sivas Demirçelik İşletmeleri AŞ'nin borcu 700,5 milyon lira, Büyükçekmece Vergi Dairesine kayıtlı Özkar Elektronik San. ve Tic. AŞ'nin borcu 694,2 milyon lira, Şehitkamil Vergi Dairesine kayıtlı Türkoil Petrol Ürünleri San. Tic. ve Dağıtım Şti'nin borcu 656,7 milyon lira olarak kayıtlara geçti.



Geçmiş yıllardaki Varlık Barışı uygulamasının ünlü ismi Ali Türkan 567,7 milyon lira ile 13'üncü sırada yer alırken, ilk 100'de Cem Uzan'a ve İmar Bankası ile bankanın şubelerine ait vergi borçları da yer aldı.



Listenin ilk 100 sıralamasında enerji sektöründe faaliyet gösteren 36 şirketin yer alması dikkati çekti.



TARHİYAT LİSTESİ DE AÇIKLANDI



Bu arada Gelir İdaresi Başkanlığı, 1 Haziran 2016 ile 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında kesinleşen ve toplam miktarları 1 milyon lirayı aşan tarhiyatların listesini de açıkladı.



Toplam 2 bin 785 borçlu mükellefin bulunduğu bu listede, ilk sırayı 737 milyon 616 bin 569 liralık toplam borç ile Göztepe Vergi Dairesine kayıtlı Sun Havacılık Tic. Ltd. Şti aldı.



Bunu 382,2 milyon lira ile Şehitkamil Vergi Dairesi'ne kayıtlı Türkoil Petrol Ürünleri San. Tic. ve Dağ. AŞ ile 208 milyon lira ile de Tuzla Vergi Dairesine kayıtlı Kross Otomotiv izledi.