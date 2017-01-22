İlhan Cavcav'dan acı haber

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İlhan Cavcav, beyin kanaması teşhisiyle kaldırıldığı hastanede 81 yaşında vefat etti.



Cavcav, iki gün önce dengesini kaybederek düşmüş, kolunu ve kafasını çarpmıştı. Ankara'daki Güven Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alınan duayen başkan, makinaya bağlı olarak yaşatılıyordu.



Bu sabah durumu ağırlaşan Cavcav'ın kalbinin durduğu ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Güven Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cavcav'ın dün saat 06.30'da hastaneye getirildiği ve tedavi altına alındığı anımsatılarak, "Sayın İlhan Cavcav'ı bugün saat 11.00 itibarıyla kaybetmiş bulunmaktayız. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



Gün içinde yapılan bilgilendirmede, Cavcav'ın ani bilinç kaybı nedeniyle acil servise getirildiği ancak bu sırada solunumunun durduğu ve bu nedenle solunum destek cihazına bağlandığı kaydedilmişti.



Şeker hastalığı, hipertansiyon, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kronik böbrek yetmezliği bulunan Cavcav'ın yapılan muayene ve tetkikler sonucunda ciddi bir beyin kanaması geçirdiği saptanmış ve Cavcav yoğun bakıma alınmıştı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN MAÇI ERTELENDİ

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle Spor Toto Süper Lig'de bugün oynanması gereken Gaziantepspor-Gençlerbirliği maçı ileri bir tarihe ertelendi.