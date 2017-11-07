'İlhan Cavcav Sezonu'nda kırmızı-siyah hayal kırıklığı

Gençlerbirliği, onursal başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda zor günler yaşıyor.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, onursal başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda zor günler yaşıyor.



İlhan Cavcav Sezonu'na teknik direktör Ümit Özat yönetiminde hazırlanan ve sahasında oynadığı ilk maçta Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Gençlerbirliği, 1-1 biten maçın ardından ilk puanını da hanesine yazdırdı.



Atiker Konyaspor'a 2. hafta maçında deplasmanda 3-0 kaybeden ve 3. haftada başkentte Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen kırmızı-siyahlı ekipte yönetim, Ümit Özat ile yolları ayırarak, sadece bir puanı bulunan takımı, 4. kez Mesut Bakkal'a emanet etti.



Tecrübeli teknik adam yönetiminde üst üste deplasmanda oynadığı Trabzonspor (3-1) ve Göztepe (3-2) maçlarında mağlup olan Gençlerbirliği, ligdeki ilk galibiyetini 6. haftada seyircisi önünde Medipol Başakşehir'den aldı.



İstanbul temsilcisini başkentte 1-0 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, 7. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 gibi farklı bir skorla yenildi.



Bu mağlubiyetin ardından kırmızı-siyahlı kulübün yönetim kurulunda yaşanan fikir ayrılıkları ortaya çıktı.



Kırmızı-siyahlı yönetimde genel sekreter Sinan Gürsoy, asbaşkan Arda Çakmak, sayman Hıfzı Kuruşa ve basın sözcüsü Hakan Kaynar, Beşiktaş maçı öncesi istifa etti. Üye Şahin Kartal'ın istifası ise yönetim kurulu tarafından reddedildi.



BEŞİKTAŞ GALİBİYETİ MORAL OLDU



Milli maç arasından sonra zirve mücadelesi veren Beşiktaş'ı ağırlayan başkent ekibi, siyah-beyazlıları 2-1 yenerek sezonun ikinci galibiyetini aldı ve moral buldu.



"DEVRE ARASINDA GEREKEN YAPILACAK"



Kulüp Başkanı Murat Cavcav, "Babamın isminin verildiği sezonda sıralamadaki durumumuza en çok ben üzülüyorum." dedi.



Futbolcular ve tecrübeli teknik direktör Mesut Bakkal'ın devre arasına kadar gerekeni yapacağını dile getiren Cavcav, kırmızı-siyahlı takımın ilk yarının sonunda üst sıralarda yer alacağına inandığını söyledi.



8 PUANLA SON SIRADA



Mesut Bakkal'ın "Ruj sürerek sahaya çıkmayı bıraktık." açıklamasının ardından başkent ekibi, üst üste oynadığı 2 maçı 11 futbolcuyla tamamlayamadı.



Trabzonspor (33) ve Kasımpaşa (32) ile ligin en fazla sarı kart gören ekiplerinden Gençlerbirliği'nin futbolcularına çıkan 32 sarı kartın 28'i Mesut Bakkal döneminde gösterildi.



Başkent ekibi futbolcuları, eksik tamamlanan üst üste 2 maçın ardından 11. haftadaki Galatasaray karşılaşmasında kırmızı kart görmedi ancak maçın hakemi Serkan Çınar, kırmızı-siyahlılara 11. haftaya kadar çıkarılan sarı kart sayısını 27'den 32'ye yükseltti.



Gençlerbirliği, milli maç nedeniyle Süper Lig'e verilen araya 11 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda topladığı 8 puanla son sırada girdi.



Genel sıralamada olduğu gibi dış saha performansında da son basamakta yer alan kırmızı-siyahlılar, 11 maçta kalesinde 26 gol görürken, 13 gol sevinci yaşayabildi.



